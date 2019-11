Der Schulcampus Pieschen ist eine Dauerbaustelle

Dresden

Der Bau ist nagelneu, mit modernster Technik vollgepackt und hat mehr als 90 Millionen Euro gekostet – doch das derzeit vermittelte Bild ist ziemlich düster. Vor allem rund um den Sportunterricht wächst der Unmut am Schulcampus in Pieschen. Die Stadt als Schulträger hat sich bislang noch nicht geäußert. Kommende Woche wird sich Schulamtsleiter Reinhard Koettnitz selbst ein Bild von den Zuständen im Schulkomplex an der Gehestraße machen.

Nach den Sommerferien im August nahm die Stadt den Campus in Betrieb. Bis zu den Herbstferien sollten die letzten Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Stadt konnte nicht warten, weil neben dem Gymnasium Pieschen und der 145. Oberschule auch die Schüler des Gymnasiums Klotzsche dort unterrichtet werden, deren Schulgebäude im Dresdner Norden seit Juli abgerissen wurde und einem Neubau weichen soll.

Schulleiter befürchtet Klagewelle

Mehr als 1500 Schüler hofften auf eine baldiges Ende der Baustellensituation. Doch daraus wurde nichts. Aufgrund der Einschränkungen für den Sportunterricht sieht der Leiter des Gymnasiums Klotzsche, Frank Haubitz, inzwischen sogar die regulären Abiturabschlüsse für die 12.-Klässler gefährdet. Er befürchtet eine Klagewelle.

Seit dem Start im August sind eine Reihe technischer Probleme zutage getreten. So geht aus Berichten aus der Schule hervor, dass es nachhaltige Probleme mit der Lüftungstechnik gibt, die in Abhängigkeit vom CO2-Gehalt in den Räumen die Öffnung der

Schüler saßen im Dunkel

Fenster regelt. So sei es in der Vergangenheit teilweise eisig kalt gewesen, weil sich die Lüftungsklappen nicht schließen lassen oder es sei extrem heiß gewesen, weil die Klappen nicht öffneten.

In manchen Räumen schlossen die Jalousien und das Licht ging aus, die Schüler saßen im Dunklen. Nun mag es überall technische Probleme geben, erst recht beim Start einer so großen Anlage.

Empörung wächst

Doch in der Lehrerschaft wächst die Empörung. Catrin Morgenstern, Fachkonferenzleiterin Sport, listet die Missstände auf: Die 3-Feld-Turnhalle der Oberschule befindet sich weiterhin im Bau, kein Ende abzusehen. Die 3-Feld-Halle des Gymnasiums Pieschen ist als solche nutzbar, es gibt aber keine Tore, Basketballkörbe, Netze für Volleyball oder Badminton, keine Kletterstangen, Sprossenwände, Turngeräte wie Recks, Startblöcke und so weiter.

Maximal vier Klassen könnten zeitgleich unterrichtet werden, zur Zeit würden sich manchmal jedoch sechs Klassen in der Halle aufhalten, weil die Oberschulhalle fehlt und es draußen regne. Teilweise stünden Rollrüstungen und Gerüste mitten in der Halle. „Sicherheitsaspekte werden völlig vernachlässigt“, erklärt Morgenstern auf DNN-Anfrage.

Lehrer müssen improvisieren

Sportgeräte seien nur unzureichend vorhanden, es mangele an Barren, Matten, Bänken oder nutzbaren Bällen. Morgenstern zieht eine bittere Bilanz: „Lehrplangerechter Unterricht für die großen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 ist nicht möglich, da es an der Grundausstattung fehlt.“

Vielfach müssen die Lehrer improvisieren: Auf Hockern festgebundene Hochsprungständer mit Gummiband dienen als Volleyballnetz, Gummibänder an Barren müssen als Badmintonnetze genügen und Baugerüste werden mit Turnmatten abgepolstert. Mit dieser Ausstattung bestreitet die Sekundarstufe II ihren Unterricht.

„Keine weiteren Ausreden oder Hinhaltetaktiken“

Sorgen macht sich Morgenstern daher auch um die Abiturjahrgänge. Diese hätten beispielsweise in den Sportspielen wie Basketball, Handball, Fußball oder Volleyball eine komplexe Spielfähigkeit zu erlernen. „Aber ohne Tore, Netze und Körbe?“ In der Leichtathletik könne nur eine Laufbahn genutzt werden. Es gebe keine Startblöcke oder Hürden. Die Weitsprunggrube und die Stoß- oder Wurfanlage seien nicht zur Nutzung freigegeben.

Die Stadt hatte erklärt, dass es bei den Sportgeräten für die Turnhalle der Oberschule Probleme mit den Sportgeräten gab. Der Lieferant habe Geräte ohne die notwendigen Sicherheitszertifikate geliefert.

Fragen nach den Hintergründen blieben offen

In den Herbstferien wurden dann auch alle Sportgeräte aus der Turnhalle des Gymnasiums ausgebaut. Fragen nach den Hintergründen blieben bislang offen.

„Die Verantwortlichen sollen endlich ihrer Verantwortung gerecht werden und die Grundausstattung bereitstellen“, fordert Morgenstern und wirft die Frage auf, warum die offenbar noch intakte Sporthalle in Klotzsche nicht genutzt werden könne. Sie fügt eine klare Forderung hinzu: „Keine weiteren Ausreden oder Hinhaltetaktiken und gegenseitiges Schuldzuweisen, sondern endlich im Sinne der SchülerInnen handeln und die Bedingungen schaffen, die eine Schule zum Arbeiten braucht.“

Von Ingolf Pleil