Dresden

Beschlüsse und Debatten gab es schon viele, aber eine Lösung lässt weiter auf sich warten: In Dresden-Johannstadt teilen sich die 101. Oberschule, das neugegründete Gymnasium Johannstadt und das Abendgymnasium einen Standort. Seit langem ist klar, dass dies konfliktträchtig ist. Doch mindestens genauso lange harren die Betroffenen einer Lösung durch die Stadt.

Neubau erst Ende 2027

Und sie müssen weiter ausharren. Bis „Ende 2027“ soll die 101. Oberschule auf der Cockerwiese einen Neubau erhalten, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) jetzt auf DNN-Anfrage. Noch im Sommer 2019 war vom Stadtrat ein Umzug der Schule auf das Gelände gegenüber der VW-Manufaktur im Jahr 2025 beschlossen worden. „Das war schon damals völlig unrealistisch“, erklärt Donhauser.

Dennoch schrieb Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) noch wenige Monate später in seiner Antwort auf die Anfrage von Linken-Stadträtin Anja Apel, die Planung würden von einer Fertigstellung zum Schuljahr 2026/27 ausgehen. Zu diesem Zeitpunkt war noch vom Bau einer vierzügigen Grundschule und einer dreizügigen Oberschule auf dem Areal die Rede.

Ursprüngliche Pläne umstritten

Dieser Doppelstandort war jedoch von Anfang an umstritten. Baupolitikern passte er nicht ins städtebauliche Konzept und Bildungspolitiker sollten eine Menge Kröten schlucken. Bei Pausen- und Sportfreiflächen müssten Kompromisse eingegangen werden, schrieb der OB, sie könnten nicht der Schulbauleitlinie entsprechen. Dabei hat sich die die Stadt selbst auferlegt.

Kurze Zeit später zauberte die Verwaltung eine ganz neue Idee aus dem Hut. Im Mai 2020 – der Bildungsbürgermeisterposten war gerade verwaist, weil Hartmut Vorjohann (CDU) an die Spitze des Finanzministeriums gewechselt war – machte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) Pläne für einen Schulcampus bekannt. Das Bertolt-Brecht-Gymnasium sollte sich seine Flächen zwischen Lortzing- und Dürerstraße nach umfangreichen Bauarbeiten mit der 101. Oberschule teilen.

Verzögerung durch Campus-Idee

In den Schulgemeinschaften brodelte es. Eltern liefen Sturm gegen die Pläne, Kritik gab es auch im Stadtrat. Im Herbst beerdigte der neue Bildungsbürgermeister Donhauser die Pläne wieder. Die Lösung für die 101. Oberschule hat das alles nicht gerade beschleunigt. Mittlerweile soll sie allein auf der Cockerwiese angesiedelt werden, vom Grundschulbau ist dort keine Rede mehr. Dafür reicht der Platz nicht, denn zum Hintergrund der Campus-Pläne rund um das „BeBe“ gehörte die Absicht, auf der Cockerwiese mehr Wohnungsbau unterzubringen.

Gegenwärtig arbeitet das Stadtplanungsamt am Bebauungsplan für das Areal, ehe der nicht auf dem Tisch liegt, geht es auch mit dem Schulbau nicht voran. Ein Baubeschluss des Stadtrats ist auch noch notwendig. 45 Millionen Euro will die Stadt dafür nach gegenwärtigen Schätzungen ausgeben. „Es soll in dieser innerstädtischen Lage keine Schule von der Stange werden“, erklärt Jan Donhauser. Er denkt an die Einrichtung von Werkstätten für die Berufsorientierung der Oberschüler und eventuell an Angebote für Vereine, um eine Öffnung in den Stadtteil zu erreichen. Dafür sei das Geld angemessen, meint Donhauser und warnt im gleichen Atemzug vor absehbaren Baupreissteigerungen.

Keine Entspannung in Sicht

„Schulplanerisch zeitlich zu spät“ sei selbst der Neubau zum Schuljahr 2026/27, war der Verwaltung schon Ende 2019 in einem Schreiben an die Stadträte bewusst. Im Sommer 2020 ist an der Pfotenhauerstraße das Gymnasium Johannstadt gestartet. Das Raumkonzept mit der 101. Oberschule war schon da dem Vernehmen nach nicht konfliktfrei. Mit dem Aufwachsen des Gymnasiums ist nicht mit einer Entspannung der Situation zu rechnen.

Deshalb soll nun ein externer Moderator helfen. „Vertragt euch“, hatte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser bei der Eröffnungsfeier den Fünftklässlern von Gymnasium und 101. Oberschule zugerufen. Und es klang schon damals so, als würde es sich nicht nur an die Schüler richten. Derzeit laufen viele Gespräche, Stadt, Land, Schulen – alle sitzen mit am Tisch. Ein externer Moderator soll die Prozesse begleiten. Noch gibt es ihn nicht, aber Offenheit dafür in der Schulgemeinschaft.

Schulen brauchen Hilfe

„Die Komplexität, die sich aus der Sachlage ergibt, dass drei Schulformen mit verschiedenen Schulprogrammen, unter Pandemiebedingungen, zusammen in einem Schulgebäude leben und lernen, ist gegeben“, formuliert es die Leiterin des Gymnasiums, Sonja Hannemann, auf DNN-Anfrage salomonisch. Sie weiß, dass es für den laufenden Anmeldeprozess für das kommende Schuljahr nicht die ideale Begleitmusik ist. Doch sie stellt sich der Situation und ihr ist auch klar, das die Probleme „nicht von den Schulen allein zu bewältigen“ sind.

Hannemann: „Wir bedürfen der Unterstützung des Amts für Schulen, des Landesamts für Schulen und Bildung sowie einer Prozessmoderation, um für unsere Schulgemeinschaften die besten Entwicklungsbedingungen zu realisieren.“ Bisher gelinge es ihrer Schulgemeinschaft „durch viel Offenheit, Flexibilität und Engagement unsere Schulneugründung erfolgreich zu gestalten“. Und: „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der notwendigen Unterstützung die Herausforderungen bewältigen werden.“

„Es gibt Gespräche“, zeigt sich auch die Schulleiterin der 101. Oberschule, Juliana Dressel-Zagatowski von einer zurückhaltenden Seite. „Krisengespräche würde ich es nicht nennen, eher sind es Gespräche zum Austausch über den Sachstand, vor allem zur Planung des Parallelstandortes.“

Geduld allein hilft nicht mehr

Geduld allein hilft hier nicht mehr, weiß auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser. Es muss Interimslösungen geben. Mobile Raumeinheiten sollen die Platzprobleme entspannen, sie sollen auf dem Schulgelände aufgestellt werden, doch auch das werde erst Ende 2023 erledigt sein. Warum dauert das so lange? „Auch diese Frage müssen wir bei unseren Bemühungen um Baubeschleunigung beantworten“, sagt Donhauser.

Nach seiner Ansicht wird die Platzsituation ab dem Schuljahr 2023/24 richtig kritisch. Für die Zeit vom Schuljahresstart bis zur Nutzungsmöglichkeit der Container müssten dann möglicherweise auch Räum gemeinsam genutzt werden mit dem Abendgymnasium – das entgegen zwischenzeitlich anderer Pläne nun doch eigenständig bleibt, weil sich im Stadtrat keine Mehrheit für eine Zusammenlegung mit dem Gymnasium abzeichnete. Früh also erster Bildungsweg, abends zweiter.

Für Stadtrat Thomas Löser dauert das alles zu lange. Er hat eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, wie es am Standort weitergehen soll. Das betrifft auch die Mensakapazitäten und zusätzliche Schulsozialarbeit beispielsweise. „Wir brauchen Klarheit.“ Und nicht nur das. Die Aufstellung der Container müsse schneller gehen, meint der Grünen-Politiker, der auch im Landtag sitzt. „Da muss mehr Tempo rein.“

Von Ingolf Pleil