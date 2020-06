Warum Jan Donhauser noch nicht Bildungsbürgermeister in Dresden ist

Dresden

Geschafft: Nach nervenaufreibenden Wochen hat sich CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser bei der Wahl des Bildungsbürgermeisters durchgesetzt. Im DNN-Interview spricht er über Hinterzimmergespräche und seine Nachfolge.

Frage: Sie haben mit Grünen, SPD und Linken die Verteilung der Bürgermeisterämter ausgehandelt. Haben Sie für Ihre eigenen Ambitionen die bürgerliche Mitte im Stadtrat verraten, wie Ihnen FDP und Freie Wähler vorwerfen?

Es gibt schon seit 2008 Vereinbarungen mit den Linken für eine geordnete Wahl der Beigeordneten. Vor 12 Jahren war die FDP mit dabei. Daran dürften sich FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow und der damalige FDP-Stadtrat und heutige Freie Wähler Jens Genschmar gut erinnern.

„Es war und ist so, dass ich nicht über Bande spiele“

Wieso schließt die CDU mit den Linken Abkommen?

Um Stabilität und Verlässlichkeit in der Dresdner Stadtverwaltung zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, bewährte Strukturen zu stärken und gleichzeitig dort, wo es Anpassungsbedarf gibt, nachzusteuern.

Haben Sie mit so viel Gegenwind in der eigenen Fraktion gerechnet?

Nein. Nach sechs Jahren an der Spitze der Fraktion, die eine viermalige Wahl zum Fraktionsvorsitzenden vorausgesetzt hat, habe ich nicht damit gerechnet.

Haben Sie sich etwas vorzuwerfen?

Es war und ist so, dass ich nicht über Bande spiele. Das habe ich auch weiter nicht vor. Ich bin nicht der Vorgesetzte der Fraktion. Ich muss um Mehrheiten werben. Das ist mir bis auf zwei Fälle in den sechs Jahren immer gelungen.

Der eine Fall war die Wahl von Finanzexperte Hartmut Vorjohann zum Bildungsbürgermeister. Der andere?

Das war 2015. Da ging es um den Umgang mit der Flüchtlingskrise.

Deuten die Querelen jetzt auf ungelöste Konflikte in der Fraktion hin?

Konflikte sind dazu da, um sie zu lösen und mit einer Mehrheit zu entscheiden. Zweifellos hat sich die vergangenen Wochen etwas aufgestaut. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Fraktion diese schwierige Situation meistern kann. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Konflikte ausgetragen werden.

Haben Sie Angst davor, dass jetzt dreckige Wäsche gewaschen wird?

Das denke ich nicht. Ich bin mit mir im Reinen. Ich habe keine Hinterzimmergespräche geführt und keine Versprechen abgegeben.

Viel Zeit für Gespräche nehmen

Wo steht die CDU im Stadtrat eigentlich politisch?

In einer strategisch sehr guten Ausgangsposition. Bei den großen Themen in der Stadtpolitik kommt es auch auf die Stimmen der CDU an.

Sind die Christdemokraten noch ein verlässlicher politischer Partner?

Daran habe ich keinen Zweifel. Gleichwohl empfehle ich der neuen Fraktionsspitze, sich viel Zeit für Gespräche zu nehmen.

Wer soll Ihr Nachfolger als Fraktionsvorsitzender werden?

Ich bin mir sicher, dass die Fraktion eine gute Entscheidung treffen wird.

Haben Sie schon mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert gesprochen?

Nein. Aber es gab vor einigen Wochen ein Gespräch. Hier denke ich, dass es auf eine gute Zusammenarbeit hinausläuft.

Sind Sie schon Bildungsbürgermeister?

Das bin ich erst, wenn der Oberbürgermeister sein Einvernehmen zur Wahl erteilt und ich danach meine Ernennungsurkunde in den Händen halte. In diesem Moment scheide ich aus dem Stadtrat aus.

„Bildung und Jugend sind wichtige Zukunftsbereiche“

Wer rückt für Sie nach?

Nach derzeitigem Stand würde es Mirko Göhler sein, der Feuerwehrchef von Gompitz.

Nächste Woche gehen die Bürgermeister zum Thema Haushalt in Klausur. Was erwarten Sie?

Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, schon daran teilzunehmen. Damit kann ich einen tieferen Einblick in die Aufstellung des Haushalts erhalten, als es normalerweise möglich wäre.

Kommen Bildung und Jugendhilfe wegen Corona unter die Räder?

Bildung und Jugend sind wichtige Zukunftsbereiche, an denen nicht gespart werden darf. Gleichwohl müssen wir uns überlegen, mit möglicherweise weniger Geld und intelligenten Lösungen die gleichen Effekte und Ziele zu erreichen wie vor der Coronakrise.

Schnelle Besetzung der Amtsleiterstellen

Müssen die freien Träger der Jugendhilfe um ihre Existenz bangen?

Nein. Aber ich halte es für notwendig, Ergebnisse vorzulegen, um bei den Kritikern ein besseres Verständnis für den Jugendhilfebereich zu entwickeln.

Ihnen fehlen die Amtsleiter. Wie wollen Sie die Stellen besetzen?

Ich werde in einer neuen Rolle den Prozess genauso wie als Fraktionsvorsitzender unterstützen, damit wir zu einer schnellen Besetzung der Amtsleiterstellen kommen.

Kann Dresden allen Kindern einen Kitaplatz oder einen Schulplatz garantieren?

Wir haben einen Fachplan Kitas und Kindertagespflege sowie einen Schulnetzplan. Die dort formulierten Zielsetzungen müssen trotz Coronakrise umgesetzt werden. Es wäre fatal, hier jetzt Bremsen einzubauen.

Wie wollen Sie die freien Schulträger einbinden?

Genauso eng wie die staatlichen Schulen. Schulen in freier Trägerschaft bereichern die Schullandschaft. Sie sind nicht nur bei der Frage der Schulkapazitäten wichtig, sondern auch für Impulse bei der Weiterentwicklung des schulischen Lernens.

Von Thomas Baumann-Hartwig