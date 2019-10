Warum Italiener immer über Essen reden – aus der Kindheit eines „Spaghettifressers“

Dresden

Ich bin Italo-Deutsche. Mein Papa ist Römer, meine Mutter Hannoveranerin. Zwar bin ich hierzulande geboren und aufgewachsen. Die italienische Kultur zog sich jedoch wie eine Spaghetti mit roter Tomatensoße durch meine Kindheit. Und wenn ich von italienischer Kultur spreche, dann meine ich italienisches Essen.

„Das Wort Parmesan fiel mindestens fünfmal“

Sicher, das stiefelförmige Land mit seinen sonnengeküssten Olivenhainen und temperamentvollen Bewohnern hat aus kultureller Sicht einiges zu bieten – Architektur, Kunst, Musik. Doch wenn sie einen Italiener fragen, was sein Land seiner Meinung nach ausmacht, dann wird er nicht vom Kolosseum oder von Pavarotti schwärmen. Er wird übers Essen reden. Denn das tun die Italiener eigentlich den ganzen Tag.

Vor einer Weile war ich in Rom, meiner zweiten Heimat. Auf einem Flohmarkt lauschte ich zwei Standbesitzern beim Quatschen über alte Kleiderkisten hinweg. Etwa eine Stunde unterhielten sie sich darüber, was sie zu Mittag essen könnten. Das Wort Parmesan fiel dabei mindestens fünfmal. Was wir Deutschen mit einem Blick in den Kühlschrank erledigen, ist für Italiener eine Philosophie.

Cibo, cibo, cibo – für die Italiener gibt es nichts Wichtigeres

„Für ein glückliches Leben brauchst du drei Dinge“, sagte mir mein römischer Onkel einst am Küchentisch – wo sonst. Neben Sex und einem kleinen bisschen Geld, um über die Runden zu kommen, sei das wichtigste „cibo“, die italienische Übersetzung für Essen. Wer sich mal durch die Gassen in einem italienischen Ort bewegt, sollte auf dieses Wort achten und zählen, wie häufig es fällt. Cibo, cibo, cibo – für die Italiener gibt es nichts Wichtigeres.

Wenn ich bei meiner Familie in Rom Urlaub mache, dann kommt bereits Tage vor meiner Ankunft mit leichter Panik die Frage, was sie mir zu essen kaufen sollen. Während des Frühstücks fragen dich Italiener schon, was du zu Abend essen möchtest. Und sobald du auch nur das leiseste Zeichen von Hunger äußerst, stehen schon drei verschiedene Teller mit Oliven, Käse und Schinken vor deiner Nase. Brot natürlich inklusive.

Keine Woche ohne Pasta

Die Italiener lieben es zu essen. Und am liebsten essen sie ihr eigenes Essen. Ihr Interesse für Leckereien aus anderen Ländern hält sich deutlich in Grenzen. Deshalb setzte sich bei uns zu Hause auch die italienische gegen die deutsche Kochtradition durch.

Meine Mutter, die anfangs wenig Ahnung von italienischer Kochkultur hatte, wurde dank regelmäßiger verpflichtender Anrufe bei ihrer Schwiegermutter in Rom, meiner Nonna, zur italienischen Köchin umgeschult. Dies muss sich sehr schnell ereignet haben, da ich mich an keine Woche in meiner Kindheit ohne Pasta erinnern kann.

Nudeln gehörten bei uns zum Alltag wie bei unseren katholischen Nachbarn das Tischgebet. Statt christlicher Worte kam bei uns Hartweizen in all seinen Erscheinungsformen auf den Tisch. Aber am liebsten Penne. Und meistens mit Tomatensoße. Das Rezept für die Soße war das erste, das ich je bei meiner Mutter nachgefragt habe. Anstatt Maggi-Gewürzmischung und Ketchup – das sind Dinge, die ich bis heute nicht verstehe – braucht es nur Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, und natürlich Tomaten. Das Gericht hatte bei uns zu Hause den Namen „ Nudeln Classic“ und so nenne ich es bis heute.

Hänselei im Kindergarten

Doch mir wurden als Kind nicht nur Penne mit Tomatensoße aufgetischt. Wenn es schneller gehen sollte, gab es auch gerne Pasta mit Pesto. Glas auf, Pesto auf die Spaghetti, Glas zu, Mangiare! Ob der häufige Verzehr dieses Gerichts der Grund dafür war, dass mein Bruder und ich von den anderen Dorfkindern liebevoll „Spaghettifresser“ genannt wurden, ist unklar. Von den Kindergartenkindern hatte uns eigentlich keines beim Abendessen zugesehen.

„Spaghettifresser“ war allerdings nicht der einzige Spitzname für uns „Kinder von dem Italiener“, wie wir im Dorf auch gerne genannt wurden. Mit dem Nachnamen Catoni dauerte es nie länger als drei Sekunden nach einer neuen Begegnung, bis wir „Rigatoni“, „Tortelloni“ oder „Cannelloni“ genannt wurden. Unser Gegenüber fand diese Wortspiele immer unglaublich witzig und ging davon aus, wir hätten diese bestimmt noch nie gehört. Hätte ich für jedes Mal eine Nudel in einen großen Topf geschmissen, wäre dieser jetzt voll genug für das Abendessen einer sizilianischen Großfamilie.

Aber kein Selbstmitleid. Ich vergebe den Dorfkindern die Hänseleien im Zusammenhang mit Pasta. Der beinahe tägliche Genuss glich den seelischen Schaden im Großen und Ganzen aus.

Nonna Silvana – Dramen einer italienisch-deutschen Familie

Anders geht es wohl meiner Mutter, die mit Spaghetti eine Geschichte – oder eher gesagt meine Nonna – verbindet, die ihr den letzten Nerv raubte. Als Oma eines Sommers zu ihrer Familie in Bella Germania zu Besuch kam, wollte sie ihre halbdeutschen Enkelkinder natürlich mit selbst gemachter Pasta versorgen. Und so machte sich meine – wirklich allen Klischees über italienische Großmütter entsprechende – Nonna ans Werk. Mehl flog durch die Luft, auf den Boden und in alle Ecken und Ritzen der Küche. Aber als wäre das nicht genug, hing Nonna Silvana jede einzelne Spaghetti vor dem Kochen auf – an Türgriffen, auf dem Wäscheständer, am Treppengeländer.

Den Blick meiner Mutter beim Entdecken dieses Szenarios werde ich nie vergessen. Auch nicht ihren Wutanfall. Mein Vater glättete anschließend mit viel Diplomatie die Wogen zwischen seiner kulinarisch-egozentrischen Mamma und seiner Reinlichkeit liebenden Ehefrau.

Das war beileibe nicht der einzige von Nudeln ausgelöste Familienstreit. Als mein Vater, mein Bruder und ich vor vielen Jahren Rom besuchten, residierten wir bei unserer Nonna. Residieren heißt in dem Fall vor allem: essen. Sonst die meiste Zeit alleine, konnte unsere römische Oma nun zwei Wochen lang jeden Tag mindestens zweimal für uns kochen – die Italiener frühstücken nicht.

Ein großer Topf voll Pasta

Von diesen 28 Mahlzeiten wollten wir eine auslassen, um auswärts zu essen. Dies versuchte mein Vater seiner Mutter mit größtem Einfühlungsvermögen zu erklären. Doch vergebens. Als wir nach dem Bummel durch die Altstadt zurückkamen und bei unserer Nonna klingelten, verwehrte sie uns den Zutritt. Zu groß war die Kränkung darüber, dass wir irgendeine Trattoria der Pasta von Nonna Silvana vorgezogen hatten.

Der kalte Krieg zwischen Papa und Nonna hielt zum Glück nur ein paar Stunden an, sodass unsere Oma uns am Abend wieder hereinließ. Was uns dort erwartete, sollte nun niemanden überraschen: Ein großer Topf voll Pasta. Buon Appetito und Happy Pasta-Day!

Von Laura Catoni