Warum Feuerwehrleute in Dresden-Niedersedlitz nicht mehr abkürzen dürfen

Mit Brücken ist es in Dresden so eine Sache. Der Bau der Waldschlößchenbrücke war ein hochexplosives Politikum. Für die Sanierung des Blauen Wunders fehlt das Geld. Die Sanierung der Augustusbrücke zieht sich in die Länge. Das Brückenproblem in Niedersedlitz nimmt sich klein dagegen aus.

Seit mehr als zehn Jahren verbindet eine Behelfsbrücke Privatgrundstücke mit der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Niedersedlitz. Der Steg überbrückt den Mühlgraben. Vorteil für die Freiwillige Feuerwehr: Kameraden, die in dem Bereich wohnen, können die Abkürzung nutzen und müssen keinen Umweg zu öffentlichen Brücken laufen.

„Das verkürzt die Einsatzzeit enorm“, erklärt Feuerwehrmann Frank Hannig, der für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt. Drei bis vier Minuten könnten die Feuerwehrleute sparen, wenn sie über den Steg sprinten. Im Einsatzfall könne das Leben retten.

Wasserrechtliche Genehmigung fehlt

Vergangene Woche, so Hannig, rückte auf einmal ein Trupp Feuerwehrleute an und wollte die Brücke abbauen. „Mit uns hatte niemand gesprochen.“ Ihm seien auch keine Gründe für den geplanten Abriss bekannt. Zwar blieb die Brücke erst mal stehen, aber Flatterband und ein Müllkübel auf der Seite der Feuerwache versperren den Zugang. „Unbegreiflich“, schüttelt Hannig den Kopf. Er hat am Donnerstag im Stadtrat eine schriftliche Anfrage dazu gestellt.

Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass die Behelfsbrücke wasserrechtlich genehmigungspflichtig sei, aber ohne Genehmigung errichtet wurde. „Aufgrund der fehlenden Genehmigung und der Tatsache, dass sie nicht den Unfallverhütungsvorschriften entspricht, muss die Brücke abgebaut werden“, heißt es. Ein Ersatzbau sei nicht beabsichtigt.

Auf die Einhaltung der Hilfsfristen der Freiwilligen Feuerwehr habe die Brücke keinen Einfluss. Die Feuerwehr werde im Alarmfall auch weiter ohne zeitliche Verzögerung ausrücken können, so die Verwaltung.

