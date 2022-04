Dresden

Die aktuelle Haushaltsdebatte im Dresdner Stadtrat ruft auch die Elternschaft auf den Plan: Bei den Investitionen in die Schulen muss die Stadt mehr Tempo machen. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) habe mit seiner Ein-Milliarden-Euro-Forderung für Investitionen in Sanierung und Schulhausbau über die nächsten fünf Jahre „einen guten ersten Aufschlag gemacht“, erklärte Florian Mayer vom Kreiselternrat.

„Kaputte Heizung, fehlendes WLAN, unzureichender Brandschutz“

Nun sei es Aufgabe des Stadtrats, „hier Akzente zu setzen und in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu investieren“, meint Mayer, der im Kreiselternrat für die Schulen in freier Trägerschaft zuständig ist. Nicht erst seit gestern sei bekannt, dass ein modernes und finanziell gut ausgestattetes Schulsystem Bildungsungleichheit entgegenwirkt und jungen Menschen einen Ort für Zukunft biete. „Aber bitte nicht mit kaputter Heizung, fehlendem WLAN und unzureichendem Brandschutz“, forderte der Elternvertreter.

Der Kreiselternrat sieht die Mitglieder des Stadtrats in der Pflicht, nicht nur die entsprechenden Mittel bereitzustellen, sondern auch dafür einzustehen, dass diese zielgerichtet eingesetzt werden. Regelmäßig schiebe der Schulbereich zahlreiche Millionen vor sich her. „Mit dem neuen Amt für Schulen, das Kompetenzen aus Schulverwaltung und Schulhausbau bündelt, verbinden wir die Hoffnung, dass diese Mittel schneller abfließen und in geeignete Lernorte für unsere Kinder verwandelt werden“, hofft Jörg Görner vom Arbeitskreis Gymnasien. „Zahlreiche positive Beispiele in unseren Schulen zeigen, dass die Stadt Schulhausbau und -sanierung kann – jetzt muss mit noch mehr Schwung die nächste Etappe angegangen werden.“

Kritik an Teilzeitstellen in kleinen Schulen

Aber auch Personalfragen müssen sachgerecht und zukunftsorientiert gelöst werden. „Wir brauchen fair vergütete Sekretariate, kompetente Unterstützungskräfte für IT-Fragen und, ganz wichtig für Gebäude, die langfristig gut in Schuss sein sollen, Hausmeister mit handwerklichem Talent“, findet Jana Bohl, stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Oberschulen.

„Aber gerade in kleinen Schulen sind oft nur Teilzeitstellen besetzt oder es werden Mitarbeiter mit anderen Einrichtungen geteilt. Wir glauben, das geht besser! Der Schulleiter darf nicht zum Sekretär werden und die Informatik-Lehrerin nicht zur EDV-Administratorin. Das sind Pädagogen, die dann bei der Arbeit am Kind fehlen.“

„Mehr Verlässlichkeit bei Umsetzung nötig“

Bei einer aktuellen Stunde im Stadtrat hatten Mitte April die Grünen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) „fehlende Steuerung“ vorgeworfen. Bei großen Brocken wie dem Schulbau auf der Cockerwiese oder der Berufsschule in Altroßthal sei die Stadt „nicht wirklich vorangekommen“, erklärte Agnes Scharnetzky, Bildungspolitikerin bei den Grünen.

In den nächsten fünf Jahren müssten in 60 Schulen dreistellige Millionenbeträge investiert werden. Dafür sei ein „solides Fördermittelmanagement zum Wohl der Stadt nötig“. Sollten Bauverzögerungen an fehlenden Planungskapazitäten liegen, müsse der OB mit einem „besseren Ressourcenmanagement“ für eine Lösung sorgen. In vielen Schulen drohten Probleme mit dem Brandschutz. Der Stadtrat habe mit seinen Beschlüssen geliefert. Jetzt sei mehr Verlässlichkeit bei der Umsetzung durch die Verwaltung nötig, sagte Scharnetzky.

Donhauser hofft auf Priorität in Haushaltsverhandlungen

Bildungsbürgermeister Donhauser hat für eine ganze Reihe von Vorhaben noch vor der Sommerpause Beschlussvorlagen für den Stadtrat angekündigt. So sollen die Stadträte über die Beauftragung der Stadttochter Stesad als Generalauftragnehmer für Baumaßnahmen am BSZ in Altroßthal und an der 49. Grundschule an der Bernhardstraße entscheiden. Weitere Beschlüsse sind notwendig für Bauarbeiten zur Erweiterung der 16. Grundschule an der Josephinenstraße, den Bau des Gymnasiums Leo in Seidnitz an der Bodenbacher Straße und den Sporthallenbau am Schulstandort Schilfweg.

Bis 2027 bestehe in Dresden ein Investitionsbedarf in Schulen von einer Milliarde Euro, sagte Donhauser. Er hoffe deshalb, dass der Schulbau „bei den Haushaltsverhandlungen mit oberster Priorität“ behandelt werde.

