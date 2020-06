Warum Elefantenbulle Tembo schlechte Laune hat

Die Geburt eines Elefantenkalbes im Zoo ist immer ein großes Ereignis. Nicht nur weil das Riesenbaby schon 150 Kilogramm wiegen kann, sondern auch weil Nachzuchten immer noch recht selten sind. Ein Grund dafür ist die geringe Zahl an Zuchtbullen in den Tiergärten, denn die Haltung eines Bullen ist weit aufwändiger und teurer als die von Kühen. Verantwortlich dafür ist maßgeblich das Phänomen der Musth. Ein Zustand, in dem die deutlich größeren Bullen unberechenbar sind und mit ihren gewaltigen Kräften Gehege demolieren, Kühe oder auch Pfleger angreifen. Sie müssen in einem massiven separaten Stall gehalten werden, brauchen eigentlich auch eine eigene Freianlage, um sie dauerhaft von den Kühen trennen zu können.

Berliner Bulle soll Dresdner Elefantendamen decken

Eine solche gibt es im Dresdner Zoo auch nach dem Umbau des Afrikahauses noch nicht. Das 1999 errichtete und in den Jahren 2015 bis 2018 modernisierte Tierhaus ist mit einem integrierten Bullenstall auch nur für eine temporäre Bullenhaltung ausgelegt, wie sie im November 2018 mit der Ankunft des aus dem Tierpark Berlin geliehenen Bullen Tembo begonnen hat. Der fast 35 Jahre alte Wildfang aus Simbabwe, aufgewachsen in Berlin-Friedrichsfelde, soll bei den Kühen Sawu, Drumbo und Mogli für Nachwuchs sorgen. Erst einmal in der 159-jährigen Geschichte des Dresdner Zoos gab es hier mangels eines Zuchtbullen Nachwuchs, als Drumbo 2006 nach künstlicher Befruchtung das Bullenkalb Thabo-Umasai auf die Welt brachte. Mit Tembo soll es auf natürlichem Wege klappen.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Vorsicht, wenn Tembo mit dem Rüssel klopft

Der prächtige, mit großen Stoßzähnen versehene Afrikaner ist ein erprobter Zuchtbulle, der in Berlin schon sieben Kälber gezeugt hat. Er gilt als umgänglich, doch in diesen Tagen kann der über vier Tonnen schwere Koloss mürrisch sein. „Seit dem 16. Mai ist er in der Musth“, erklärt sein Pfleger David Lück. Der stellvertretende Revierleiter, einer von vier Elefantenpflegern in Dresden, weiß, dass bei Elefantenbullen dann besondere Vorsicht geboten ist. „Er ist ein sozial sehr kompetenter Bulle, der sich gut mit den Kühen verträgt. Aber er ist jetzt manchmal hektisch, ein bisschen ungeduldig. Wenn er mit dem Rüssel klopft, dann wissen wir: Es geht ihm irgendwas auf den Keks. Jetzt müssen wir noch mehr aufpassen, wenn wir mit ihm arbeiten“, so Lück.

Zwei feste Pfleger für den Vier-Tonnen-Koloss

Nur er und der Revierleiter widmen sich Tembo, wenn in geschütztem Kontakt durch die Gitterstäbe Abduschen, Abscheuern, Blutabnahme, Maul- und Fußkontrolle anstehen: „Er soll nicht mit zu vielen Leuten Kontakt haben, damit die Kommandos und Handlungsabläufe nicht verwässert werden.“ Ist Tembo schlecht drauf, lässt man ihn in Ruhe, denn in der Musth werden Bullen oft sehr aggressiv. In freier Wildbahn fordern jüngere Musth-Bullen ab etwa 15 Jahren sogar kapitale Tusker heraus und können die eigentlich ranghöheren Bullen dominieren, wenn die gerade nicht in der Musth sind. Geraten zwei gleich starke Musth-Bullen aneinander, enden Kämpfe mitunter tödlich. „Viele Zoos können in der Musth-Phase gar nicht mehr mit ihrem Bullen arbeiten, sperren die Tiere weg. Wir versuchen, jeden Tag 20 bis 30 Minuten mit Tembo zu arbeiten. Das funktioniert nur mit Futter und muss sein, um Dinge einzuüben, die für Maßnahmen zur Gesunderhaltung nötig sind“, erklärt Lück, der seit sieben Jahren diesen Job macht.

Das 50-Fache an Testosteron

Aber warum sind Elefantenbullen in der Musth oft mies gelaunt? Der Hauptgrund liegt wohl darin, dass in der Musth 40- bis 60-Mal mehr Testosteron produziert wird. Das Wort Musth ist persischen Ursprungs und wird mit „Zustand der Vergiftung“ übersetzt. Er kann wenige Wochen, aber auch bis zu neun Monate anhalten, Bullen wirken dann fast wie betrunken. „In der Hochphase der Musth, in die Tembo jetzt eintritt, fühlt es sich für ihn wohl so an, als hätte er den ganzen Tag Kopfschmerzen“, erläutert Lück. Eine klassische Brunftzeit wie bei Hirschen oder Antilopen haben Elefanten nicht, da der Östruszyklus der Kühe nicht saisonal gebunden ist. Auch die Musth ist nicht an eine Jahreszeit gebunden. „2019 war Tembo vom 9. Juni bis zum 20. September in der Musth“, führen Lück und seine Kollegen exakt Buch.

Neben den psychischen zeigen Bullen auch physische Veränderungen. Aus den Schläfendrüsen rinnt ein öliges, dunkles Sekret, der Rüsselansatz ist geschwollen, Urin tröpfelt die Hinterbeine hinab. Die Penisvorhaut verfärbt sich weiß-grünlich. Bullen riechen herb nach Urin und Schweiß, „auch so etwas in Richtung Moschus“, berichtet Lück.

Tembo könnte im Gehege „randalieren“

Das ist für die Pfleger kein Problem, die Verhaltensänderung dagegen schon. Tembo attackiert Teile des Geheges. „Wenn er auf der Anlage ist, hängen wir die Futterkörbe nicht auf. Er würde sie herunterreißen. Eine große Bürste, die von einer Straßenkehrmaschine stammt, haben wir wieder entfernt, weil er sie so heftig bearbeitet hat. Wir wollten nicht, dass er sich an der Aufhängung die Stoßzähne abbricht, abschleift oder anspitzt“, verrät Lück. Sein Team und er achten darauf, dass der Bulle nur wenige Äste im Gehege hat, die sich als Wurfgeschosse eignen. „Bisher hat er den Besucherbereich nicht getroffen, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Sollte das zu gefährlich werden, würden wir reagieren“, verspricht Wolfgang Ludwig, der Zoologische Leiter.

Bisher noch keine Elefantendame schwanger

Lück und er sind sehr froh, dass Tembo – verglichen mit anderen Bullen – kein großer Rabauke in der Musth zu sein scheint. Und dass er mit den Kühen harmoniert. Nur nachts wird er länger von ihnen getrennt. Alle drei hat er schon oft gedeckt. Ist eine Kuh empfängnisbereit, deckt er sie bis zu fünfmal am Tag. Warum bisher noch keine trächtig wurde, ist den Zoologen ein Rätsel. Fakt ist aber, dass Drumbo (30), Mogli (25) und Sawu (24) schon eher reife Damen für die Zucht sind.

Von Jochen Leimert