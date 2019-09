Warum Dresdens Eltern jetzt auch an Grund- und Oberschulen Plätze einklagen

Dresden

Auch an Grundschulen und Oberschulen hat es in diesem Jahr in verstärktem Ausmaß Rechtsstreitigkeiten um die Aufnahme von Kindern gegeben. Das geht aus Daten des Verwaltungsgerichts Dresden und aus Einschätzungen aus dem Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) in Dresden hervor.

Bislang konzentrierte sich die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem auf die Verfahren an Gymnasien. Die Zahl der Klagen allein in Dresden war hier zum Schuljahresstart 2019/2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Vor einem Jahr gab es für Dresden fünf Klagen, in diesem Jahr waren es schon 16.Dabei versuchen Eltern, mit Eilanträgen gegen den Freistaat Sachsen doch noch an einer Wunschschule einen Platz für ihr Kind zu bekommen, obwohl es bereits einen ablehnenden Bescheid gegeben hat.

Fünf Verfahren zu Grundschulen

Jetzt wird klar, dass auch an anderen Bildungswegen immer stärker die Justiz über die Zukunft der Kinder entscheiden soll. So hat es im Bereich des Verwaltungsgerichts Dresden insgesamt fünf Verfahren zu Grundschulen gegeben. Betroffen war davon nach Auskunft des Gerichts die Internationale Schule in Dresden sowie die 25., 63. und 49. Grundschule. Ein Verfahren betraf die Grundschule in Schmiedeberg.

Auch bei den Oberschulen konzentrieren sich die Verfahren auf die Landeshauptstadt. Hier waren die 25. Oberschule sowie zweimal die 32. Oberschule betroffen. Weitere Verfahren gab es an der Pestalozzi-Oberschule in Pirna (2), der Oberschule Wilsdruff (2) sowie an der Gottlieb-Daimler-Oberschule in Bautzen und der Oberschule Rauschwalde.

Worum es in den Klagen geht

Auf DNN-Anfrage machte das Schul-Landesamt des Freistaats an zwei Beispielen deutlich, worum es in den Verfahren unter anderem geht. An der 71. Grundschule klagte demnach eine Schülerin aus dem Grundschulbezirk auf Aufnahme zum Schuljahresbeginn. Die Schule musste wegen der hohen Bewerberzahl ein Auswahlverfahren durchführen. Wie bei so vielen anderen öffentlichen Grundschulen fand neben den Geschwisterkindern das Kriterium der Schulwegentfernung (Entfernung zwischen Elternhaus und Schule) Anwendung.

Die Schülerin stand auf Platz 1 der Nachrückerliste und konnte den Platz damit im Nachrückverfahren erhalten. Das Gericht musste somit nicht mehr über den Klageantrag entscheiden. Es hat jedoch festgestellt, dass der Schulleiter das Auswahlverfahren rechtsfehlerfrei durchgeführt hat und die Schülerin den Platz nur über die Nachrückerliste erhalten konnte.

Nicht an allen Grund- und Oberschulen Nachrückerlisten

An der 63. Grundschule klagte eine Schülerin außerhalb des Schulbezirks. Sie wollte in die einzige „Musikklasse“ der Grundschule aufgenommen werden. Da an der Schule schon nicht alle Kinder aus dem Schulbezirk aufgenommen werden konnten, erhielt die Schülerin eine Ablehnung. Auch hier hat das Gericht schon frühzeitig im Verfahren festgestellt, dass die Schulleiterin bei der Ablehnung rechtmäßig vorgegangen sei.

Im Verlaufe des Gerichtsverfahrens wurde ein Platz in einer anderen Klasse frei, sodass man – mangels Interessenten auf der Nachrückerliste – den Platz der Klägerin angeboten hat, die diesen auch angenommen hat.

Wie die Sprecherin des Landesamtes, Petra Nikolov, sagte, hätten sich im Gegensatz zu den Gymnasien nicht alle Grund- oder Oberschulen für eine Nachrückerliste entschieden. Damit mussten frei gewordene Plätze in einem zweiten Auswahlverfahren besetzt werden. Die parallel laufenden Gerichtsverfahren hätten dann teilweise zu langen Entscheidungszeiträumen geführt, bis schließlich alle Plätze besetzt gewesen seien.

Anstieg durch OVG-Entscheidung

Nach Nikolovs Angaben hat es auch in den Vorjahren immer wieder Klagen an den Grund- und Oberschulen gegeben. „Der Anstieg an Klageverfahren ist auf die im vergangenen Jahr vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht geäußerte Rechtsauffassung zurückzuführen, dass derjenige Bewerber bei der Vergabe nachträglich frei gewordener Schulplätze bevorzugt behandelt wird, der einen Antrag vor dem Verwaltungsgericht gestellt hat“, erklärte die Lasub-Sprecherin.

Wer sich also mit einem guten Platz auf der Nachrückerliste und der Erwartung, dass er vorrangig zum Zuge kommt, falls unerwartet Plätze frei werden sollten, zufrieden gibt, habe einen eindeutigen Nachteil gegenüber demjenigen Bewerber, der einen hinteren Platz belegt, aber Klage eingereicht hat. Damit seien die gut platzierten Bewerber auf der Nachrückerliste quasi gezwungen gewesen, auch eine Klage bei Gericht einzureichen, um ihren Vorteil zu behalten.

Von Ingolf Pleil