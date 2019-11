Warum Dresden mehr Geld für Personal ausgeben muss

Dresden

Dresden hat höhere Ausgaben fürs Personal. Jetzt will sich Personalbürgermeister Peter Lames ( SPD) die Zusatzkosten von den Stadträten genehmigen lassen.

Im Doppelhaushalt für die beiden Jahre 2019 und 2020, den der Stadtrat im Dezember 2018 beschlossen hat, sind 403,2 Millionen Euro für Personalkosten aufgeführt. Dieser Haushaltsposten umfasst all jene Stadtmitarbeiter, die direkt vom Personalamt verwaltet werden. Personalkosten, die die Fachämter selbst in der Hand haben, sind ausgeklammert. Auf diesen Bereich entfallen nach den Haushaltsplanungen weitere 11,8 Millionen Eu­ro. Insgesamt hat die Stadt im Jahr 2019 also Personalkosten von 415 Millionen Euro zu tragen.

Mehrausgaben von 6,3 Millionen Euro

So weit der Plan. Doch in der Realität sieht das nun etwas anders aus. Die Gründe dafür listet Bürgermeister Lames jetzt in einer Beschlussvorlage für die Stadträte auf.

Demnach lässt sich an den bis August 2019 angefallen Personalkosten hochrechnen, dass am Ende des Jahres unter dem Strich Mehrausgaben von 6,3 Millionen Euro stehen werden, die Ausgaben dann auf 409,7 Millionen Euro gestiegen sein werden. Das hat vor allem mit der Mitarbeiterzahl in der Dresdner Stadtverwaltung zu tun. Die aktuellen Ausgabeerwartungen „berücksichtigen den maximal erwarteten Mehrbedarf in Abhängigkeit der tatsächlichen Stellenbesetzung“, heißt es in der Vorlage, über die die Mitglieder des Finanzausschusses möglichst Anfang Dezember entscheiden soll.

Viele Stellen nur mit Teilzeit-Beschäftigten besetzt

Lames will die Mehrausgaben aus dem Gesamtergebnis für 2019 decken, also aus Haushaltsüberschüssen, die durch geringere Ausgaben oder höhere Einnahmen als einst geplant, entstehen. Dabei zielt Lames vor allem auf Gelder aus dem Bereich von Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke).

Hinter den wachsenden Ausgaben steht auch der Versuch der Stadt, mit „dringend erforderlichen Stellenbesetzungen“ die „weiterhin hohe Zahl an inaktiven oder unbesetzten Stellen“ aufzulösen. Waren im Juni 2018 in der Stadt rechnerisch 6194,5 Vollzeitstellen besetzt, so waren es im Juni 2019 schon 6280,5 und im August 2019 bereits 6348,7 Vollzeitstellen. Bei diesen Zahlen handelt es sich um die sogenannten Vollzeitäquivalente, aber viele Stellen sind auch nur mit Teilzeit-Beschäftigten besetzt, so dass insgesamt mehr Mitarbeiter in der Stadt tätig sind.

Mehrausgaben ergeben sich aus verschiedenen Einzelposten

Hinter dem Stellenplan bleiben die Zahlen der tatsächlich aktiven Beschäftigten aber deutlich zurück. Demnach sind 7045,3 rechnerische Vollzeitstellen im Haushalt ausgewiesen. Davon waren im August 696,6 Vollzeitstellen unbesetzt – etwa zehn Prozent.

Trotz dieser weiterhin hohen Anzahl an inaktiven beziehungsweise unbesetzten Stellen könne die Festlegung des Personalkostenbudgets auf Grund dringend notwendiger Personaleinstellungen nicht erreicht werden, schreibt Lames an die Stadträte.

Aufgaben an die Stadt übertragen

Dies liege im aus den Budgetvorgaben resultierenden Planungsmodus begründet, der faktisch keinerlei Kostenuntersetzung freier und freiwerdender Stellen zuließ und nahezu von einer Konstanz bei den Beschäftigtenzahlen per Juni 2018 (analog der Situation in den Vorjahren) ausging.

Die Mehrausgaben ergeben sich aus verschiedenen Einzelposten. Dazu zählen unter anderem 200 000 Euro, die fällig werden, weil der Freistaat mit dem Prostituiertenschutzgesetz Aufgaben an die Stadt übertragen hat. Dafür gibt das Land aber auch Geld dazu.

500 000 Euro Kosten durch Tarifsteigerungen

Rund 1,3 Millionen Euro muss die Stadt zusätzlich für die leistungsorientierte Bezahlung von Tarifbeschäftigten aufbringen. Das hängt mit einer gekündigten Dienstvereinbarung zusammen. Dadurch greifen Bestimmungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. „Eine derartige Ausschüttung war wegen der Annahme des Weiterlaufens der bisherigen Dienstvereinbarung nicht geplant“, erläutert Lames.

Weitere Mehrkosten fallen an, weil die Tarifsteigerungen höher ausfielen als prognostiziert. Standardmäßig werde mit 2,5 Prozent Zuschlag kalkuliert, der tatsächliche Abschluss lag dann bei 3,2 Prozent. 500 000 Euro kostet das die Stadt zusätzlich.

Rund eine Million Euro kosten die Stadt Altersteilzeitverträge, bei denen Nettolohnaufstockung, die Aufstockung für die Zusatzversorgung und Rentenaufstockungen fällig werden. Dafür muss die Stadt Rückstellungen bilden.

Von Ingolf Pleil