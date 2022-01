Dresden

Zeitdruck für den Umbau der Universitätsschule in Dresden: Für die Bauarbeiten soll jetzt die Stadttochter Stesad als Generalübernehmer beauftragt werden. Darüber müssen die Stadträte in den nächsten Wochen entscheiden.

Die Universitätsschule, die bislang aus Grundschule und Oberschule besteht, ist ein von der TU Dresden initiiertes Modellprojekt. Damit sollen neue Formen des Lernens und Lehrens erforscht werden. Dabei spielt vor allem die digitale Unterstützung der Bildung eine entscheidende Rolle. Der Schulalltag un­terscheidet sich aber auch an anderer Stelle von herkömmlichen staatlichen Schulen. Es gibt keine Ferien, die Schüler können Urlaub nehmen. Und es gibt keine Zensuren.

Bis zu 1000 Schüler

Ihren Sitz hat die 2019 gestartete Schule in Trägerschaft der Stadt an der Cämmerswalder Straße in ei­nem alten DDR-Schulgebäude. Mittlerweile strebt die Schulgemeinschaft die Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule an, die im August zum Schuljahr 2022/23 starten soll. Damit kommen perspektivisch auch Abiturjahrgänge in der Schule dazu, weshalb der Raumbedarf deutlich anwächst. Bislang lernen an den beiden Schularten 500 Schüler in den Klassen 1 bis 7, letztlich werden es bis zu 1000 sein.

Daher soll die Schule künftig zwei Standorte haben. Am Höckendorfer Weg, etwa einen Kilometer entfernt, soll ein weiteres Schulgebäude für die Universitätsschule entstehen. Bislang steht dort ebenfalls ein altes DDR-Schulgebäude. Für die Arbeiten „bedarf es eines zeitlich sehr straffen Terminplans“, heißt es in der Vorlage.

So soll die Stesad zunächst an der Cämmerswalder Straße die Errichtung von Containermodulen übernehmen, damit die Schule mehr Platz erhält. Die Arbeiten sollen im Mai beginnen und im Herbst zum Schulstart abgeschlossen sein. Ei­ner der wichtigsten Aspekte des von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) angestrebten Stadtratsbeschlusses ist jedoch die Einsetzung der Stesad als Generalübernehmer. Damit soll Tempo in die Bauvorbereitungen und -umsetzungen kommen. Schon am 27. Januar soll der Stadtrat entscheiden. Der Einsatz der Stesad könnte auch Vorbild für weitere Projekte sein.

Millionen für Container-Standort

Die Stadttochter soll das Interimsgebäude an der Cämmerwalder Straße und den Bau am Höckendorfer Weg übernehmen. Für die Errichtung der Container auf Freiflächen zwischen dem jetzigen Gebäude und einer alten Turnhalle sind 6,8 Millionen Eu­ro veranschlagt. Die Module sind gemietet und werden jährlich 670 000 Euro kosten. Der dreigeschossige kompakte Baukörper wird neben allgemeinen Unterrichtsräumen, Fachunterrichtsräume für Werken und Kunst, eine Bibliothek sowie eine Mensa mit dazugehöriger Küche umfassen.

Hinzu kommen etwa 1,5 Millionen Euro für die Planungen der Baumaßnahmen am Höckendorfer Weg. Die Stesad soll diese soweit vorantreiben, dass der Stadtrat später den Baubeschluss für das Großprojekt fällen kann. Dafür stehen derzeit Kosten in Höhe von 37 Millionen Euro im Raum. Davon will die Schulgemeinschaft 6,5 Millionen Euro über Spenden einwerben. 2026 soll das Gebäude am Höckendorfer Weg nutzbar sein, dann werden die Container an der Cämmerswalder Straße wieder abgebaut.

