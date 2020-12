Warum Corona für Bauer Kühne in Dresden auch eine gute Seite hat

Dresden

Vor allem donnerstags bis sonnabends geht es auf dem Bauernhof von Steffen Kühne in Dresden-Omsewitz gerade sprichwörtlich zu wie im Taubenschlag. Autos kommen auf den Hof gerollt, andere fahren wieder weg. Immer wieder bildet sich am Hofladen eine Schlange.

Dana Kühne beim Verkauf von hausgemachter Wurst im Hofladen. Quelle: Anja Schneider

Schlangestehen für frische Produkte vom Bauernhof

Die Menschen warten – in gehörigem Corona-Abstand zueinander und trotz der Kälte, die unaufhaltsam in die Knochen kriecht, – geduldig durchaus schon mal eine halbe Stunde, bis sie an der Reihe sind und einzeln den Laden betreten dürfen.

Später ziehen sie dann mit Gemüse, Eiern, Apfelsaft, Hausgeschlachtetem und vor allem hausgemachter Wurst gefüllten Taschen oder Körben von dannen. Denn jeden Mittwoch wird frisch geschlachtet und ab Donnerstag werden die Produkte im Hofladen verkauft.

„Wir hatten sonst auch genug Kunden. Aber seit Corona haben wir sehr viele neue hinzugewonnen“, freut sich Bauer Steffen Kühne. Nicht nur Dresdner kaufen bei ihm ein. Die Kennzeichen bei unserem Besuch, als es noch keine Ausgangssperre gab, wiesen auf den Kreis Meißen, auf Freital und sogar das Erzgebirge hin.

„Wahrscheinlich haben die Menschen jetzt mehr Zeit, um sich über verschiedene Dinge Gedanken zu machen. Auch über das, was sie tagtäglich so essen“, vermutet Steffen Kühnes Sohn Marcus, der den bäuerlichen Familienbetrieb seit Juli 2020 von seinem Vater übernommen hat.

Lange Bauernhoftradition

Dass es im Hof Altomsewitz 2 gleich zwei Hofläden gibt, hängt mit der Geschichte der Familie Kühne zusammen. Diese lebt und arbeitet seit 1875 auf dem Bauernhof, dessen Historie sich bis ins Jahr 1529 zurückverfolgen lässt.

Fleisch, Wurst, Eier und Salate bekommt man auch von Bodo Kühne, dem Bruder von Steffen Kühne. Beide Brüder wirtschaften jedoch getrennt. „ Bodo hat das größer aufgezogen, ein Schlachthaus in Steinbach bei Gompitz gebaut und Angestellte“, erklärt Steffen Kühne.

Der 61-Jährige dagegen setzt ganz auf die Familie. Er und sein Sohn Marcus sind auf dem Feld und im Stall zu Gange, bewirtschaften 25 Hektar Land. „Meine Frau Ulrike, meine Tochter Dana und Schwiegertochter Denise kümmern sich vorrangig um den Laden und den Partyservice“, so der Bauer.

„Wir halten Schweine, Rinder, Schafe, Gänse, Enten, Masthähnchen und Legehühner. Außerdem bauen wir Salat, Gemüse und Kräuter an“, zählt der Bauer auf. Und nicht nur das. „Wir produzieren auch das Futter für unsere Tiere selbst, vom Heu bis zum Getreide.“

Alles, was in die Wurst kommt, machen Kühnes selbst

Zukaufen bei der Tierhaltung sei für ihn keine Option, sagt Steffen Kühne. „Wenn ich alles selber mache, weiß ich, wo es herkommt und was drin ist. Wir wollen nicht, dass wir unseren Tieren irgendwelches glyphosatverseuchtes Zeug füttern. Alles, was in die Wurst kommt, machen wir also selbst“, betonen Bauer Steffen Kühne und sein Sohn Marcus. „Auch die Kräuter.“

Es gebe durchaus Kunden, die sich mit eigenen Augen davon überzeugen und auch sehen wollen, wie er die Tiere halte, so der Bauer. Und natürlich wollen die Kinder gerne „Tiere gucken“. Sonst kein Problem, jetzt geht das gerade nicht. Nicht nur wegen Corona und dem großen Andrang – vor allem vor Weihnachten. „Undenkbar, wenn ich mir hier die Schweinegrippe einschleppen würde, weil einer vielleicht vorher im Wald spazieren war und was weiß ich was an den Schuhen hier einschleppt“, so das Argument.

Affen auf dem Bauernhof

Tiere gucken kann man bei Bauer Kühne aber trotzdem. Zum einen galoppieren Pferde über die Weide, die man sehen kann, wenn man aus dem Omsewitzer Grund gewandert kommt. Zum anderen sind an der Auffahrt zum Hof zwei Tiergehege, an denen Spaziergänger verweilen können, auch wenn der Hofladen geschlossen ist. Tauben, Perlhühner und Enten gibt es hier und – Affen. Zwei Rhesusaffen, um genau zu sein.

Verrückt. Was haben Affen auf dem Bauernhof zu suchen? „Meine Cousine, die Rhesusaffen liebt und hält, musste vor Jahren welche abgeben. So kamen sie zu uns“, erzählt Steffen Kühne. Das war vor 15 Jahren.

Mittlerweile sind in Altomsewitz von der Affenfamilie noch zwei ältere „Herren“ übrig. „Wir wollten die Truppe schon mal erweitern, aber die Beiden dulden keine neuen Artgenossen um sich, da gibt es Mord- und Totschlag“, so der Bauer. Deswegen haben die beiden Affen das große Gehege jetzt erst mal ganz für sich. Dem Unterhaltungswert tut das keinen Abbruch. Die Affen sind gewitzt. Wer zu nah herantritt, ist schon mal die Mütze los.

Einer der beiden Rhesusaffen verputzt einen Apfel. Quelle: Anja Schneider

Um die 2000 Besucher bei den Hoffesten

So gibt es für viele immer einen Grund, bei Bauer Kühne vorbeizuschauen. Zumal ein großer Automat an der Auffahrt auch dann frische Eier aus Bodenhaltung, Bratwürste, Steaks, Wurstkonserven und mehr spendet, wenn der Hofladen geschlossen ist oder man sich nicht anstellen will. Höhepunkte jedes Jahr sind das Bauernhoffest im Juni und das Erntefest im September auf dem Festgelände Freiheit in Omsewitz. „Um die 2000 Besucher kommen da“, erzählt Steffen Kühne. Dieses Jahr mussten die Feste wegen Corona ausfallen. „Aber nächstes Jahr wird dann gefeiert.“

Von Catrin Steinbach