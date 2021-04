Wartehäuschen: Fällt Dresden in ein tiefes Loch?

Dresden

Der größte anzunehmende Unfall wäre es, wenn der Inhaber seine alten Wartehäuschen abbaut – und Dresden noch keinen neuen Konzessionär hat. Ausgeschlossen ist das nicht. Das Problem wäre ein großes: Die Wartehäuschen müssen inclusive Fundamente abgerissen werden. An den Haltestellen von Bussen und Bahnen würden sich unschöne Löcher auftun – bis der Konzessionär gefunden ist und neue Wartehäuschen aufstellt.

Abriss und Aufbau sollen Hand in Hand gehen

„Wir wollen natürlich alles tun, dass der Abbau der alten Fahrgastunterstände und der Neubau der neuen Hand in Hand geht“, erklärt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). Damit das klappt, muss der Stadtrat mittun. Am Donnerstag oder Freitag soll der Rat über Außenwerbung und Wartehäuschen entscheiden. Eigentlich ja nur über die Ausschreibung. Wird die Thematik vertagt, fällt Dresden in ein tiefes Loch. Sinnbildlich gesprochen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: Ende 2022 endet der Vertrag mit der Wall GmbH, der die Wartehäuschen gehören. Im Vertrag steht: Die Wall GmbH muss die Bauten nach Vertragsende entfernen. Das Unternehmen hat der Stadt ein Kaufangebot unterbreitet: Für zwei Millionen kann Dresden die bis zu 30 Jahre alten Wartehäuschen haben. Klingt nach einem Schnäppchen, ist aber keines, sagt Kühn. Die alte Infrastruktur sei nicht gerüstet für die Zukunft. Die da Digitalisierung heiße, Photovoltaik beinhalte, begrünte Dächer und Optionen für Sensorik und ähnliche Zukunftstechnologien.

Investition mit Werbeerlösen refinanzieren

Deshalb will die Stadtverwaltung neue Wartehäuschen und einen zweiten Schritt gehen: Da 800 Unterstände ausgetauscht werden müssen, kommt ein zweistelliger Millionenbetrag zustande. Kein Unternehmen arbeitet für Gotteslohn, der Konzessionär soll deshalb die Investition mit den Erlösen der Werbung refinanzieren, die über die Bildschirme der Wartehäuschen flimmert.

2,5 Millionen Euro sollen in die Stadtkasse fließen

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung in Form des damaligen Baubürgermeisters Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis 90/Die Grünen) sogar noch 350 zusätzliche Wartehäuschen in den Vertrag schreiben. Doch dann kamen die Fraktionen, die sich auf einen Haushalt verständigt haben. Grüne, CDU, Linke, SPD und FDP wollen, dass 2,5 Millionen Euro pro Jahr in die Stadtkasse fließen für die Rechte an der Außenwerbung.

Die Vorlage ist sehr alt und wurde oft vertagt

Man kann nur eines haben, sagt Kühn. Viele neue Wartehäuschen oder viel Geld. Deshalb bleibt es bei den 800 Fahrgastunterständen in der Ausschreibung. An der Handschrift von Schmidt-Lamontain lässt sich erkennen, wie alt die Vorlage ist. Kühns Amtsvorgänger hat sich im Oktober nach Heidelberg abgesetzt, es gab danach noch viele Debatten und Vertagungen der Thematik Außenwerberechte und Wartehäuschen.

Es könnte noch viel Zeit vergehen

Was dazu führt, dass Dresden bald ohne Fahrgastunterstände dastehen könnte. Frühestens am Ende des ersten Quartals 2022 steht fest, wer das Rennen gemacht hat. Falls der Stadtrat in dieser Woche den Ausschreibungstext beschließt. Sollte ein unterlegener Bieter dann noch die Vergabe anfechten, dann könnte es bis zu einem Jahr dauern, bis eine Entscheidung der Vergabekammer des Landgerichts vorliegt. Dann klaffen Löcher.

Die Stadt will mehrere Gebote und Wettbewerb

Viele Bieter gibt der Markt nicht her. Wall, Stroer und neuerdings RBL Media heißen die wenigen Verdächtigen. Sollte Dresden das Wall-Angebot zum Ankauf der Wartehäuschen annehmen, wäre RBL wohl aus dem Rennen. Dieses Unternehmen würde nur ein Angebot für neue Wartehäuschen abgeben, erklärte Kühn. „Wir wollen aber mehrere Angebote und einen Wettbewerb, weil damit bessere Konditionen für die Stadt möglich sind.“ Grüne, CDU und FDP unterstützen das Anliegen des Baubürgermeisters. Ein bisschen zumindest. Die drei Fraktionen haben sich auf einen Antrag geeinigt, der neue Wartehäuschen vorsieht. Aber der Werbekuchen zur Refinanzierung der Investition wird laut Antrag kleiner. „In dieser Form wird es schwer, eine Umsatzpacht zu erzielen“, mutmaßt Kühn.

Linken wollen Wartehäuschen rekommunalisieren

Die Linken wollen, dass Dresden die Wartehäuschen übernimmt und möglichst die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Infrastruktur nebst Werbung betreiben. DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach erklärte auf Anfrage: „Wir werden uns nicht zum laufenden Vergabeverfahren äußern.“

Viele Akteure haben viele Interessen

Das tun sehr viele andere Akteure, die alle ein Interesse am Ausgang der Abstimmung haben. Es wird ja nicht nur Werbung über die Bildschirme flimmern, es wird ja auch Nachrichten geben. Die jemand zur Verfügung stellen wird. Die Debatte im Stadtrat wird spannend, aber sie ist nicht für alle Ohren gedacht. Da es sich um ein Vergabeverfahren handelt, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Immerhin werden die Fraktionen am Donnerstag ihre Standpunkte öffentlich erläutern – auf einer von den Linken beantragten Aktuellen Stunde.

Von Thomas Baumann-Hartwig