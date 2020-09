Dresden

Im Berufsverkehr am Morgen war alles anders. Die Nossener Brücke in Richtung Nürnberger Ei? Schritttempo. Die Parkstraße? Kein Durchkommen. Dichter Verkehr trotz Regenwetter auch auf den Radwegen. Nichts ging mehr bei den Straßenbahnen und Bussen: Warnstreik bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). Wer konnte, half sich selbst und stieg auf Auto oder Fahrrad um. Oder auf die S-Bahnen. An Haltepunkten wie Strehlen oder Pieschen drängten sich die Fahrgäste am Morgen dicht an dicht.

900 Beschäftigte im Ausstand

„Etwa 900 Beschäftigte der DVB haben sich beteiligt“, erklärte Gewerkschaftssekretär Jürgen Becker, bei Verdi zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), am Mittag. „Es sind keine Fahrzeuge ausgerückt“, bestätigt DVB-Sprecher Falk Lösch. Während bis in den Abend hinein gar keine Straßenbahn gefahren sei, waren auf einigen zentralen Strecken hin und wieder Busse unterwegs.

Kleinere Linien am Stadtrand seien ohnehin bedient worden, weil hier Kooperationspartner der DVB oder Tochterunternehmen zum Zuge kommen, deren Fahrer gültige Tarifverträge besitzen. Aber auch auf den Hauptlinien seien einige Fahrten an Dritte vergeben. Dann rollte auf der Linie 66 auch schon mal ein Bus. Aber eben sporadisch.

Bis zu 400 000 Fahrgäste am Tag

DVB-Vorstand Lars Seiffert bezeichnete den Zeitpunkt des Streiks als unpassend. Zumal es eben nicht um mehr Geld für die Dresdner Straßenbahn- oder Busfahrer gehe. Sondern um eine bundesweite Vereinheitlichung der Tarifverträge. Viele Forderungen der Gewerkschaft seien in Dresden längst Realität.

Am späten Abend sollte der Warnstreik beendet sein und der Nachtdienst mit Straßenbahnen und Bussen ausrücken. „Am Mittwoch sollten unsere Verkehrsmittel wieder planmäßig fahren“, erklärte der DVB-Sprecher. Bis zu 400 000 Fahrgäste registrieren die Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe ge­genwärtig pro Tag.

Ärger über mangelhafte Informationen

In den sozialen Netzwerken waren die Meinungen über den Warnstreik gespalten. Viele Dresdner berichteten von ihren Problemen, auf Arbeit zu kommen oder Kinder zur Schule zu bringen. Zeitkarten-Inhaber fragten, ob sie die Kosten für die nicht erbrachten Leistungen erstattet bekommen. Autofahrer freuten sich darüber, dass Busse und Bahnen die Vorrangschaltung an Ampeln nicht auslösten und die Autos schneller unterwegs waren.

Viele Nutzer äußerten aber auch Verständnis für den Warnstreik. Das Personal bei den DVB werde nicht sonderlich gut entlohnt, hieß es. Tatsächlich liegt das Einkommensniveau für die Beschäftigten im sächsischen ÖPNV an vorletzter Stelle in ganz Deutschland.

Die meisten Beschwerden gab es über mangelhafte oder falsche Informationen. Lösch bat um Entschuldigung: „Wir selbst haben auch nur sehr wenig und sehr spät Informationen von der Gewerkschaft erhalten.“ Es sei Verdi darum gegangen, so sehr viele Menschen zu treffen.

FDP : Überhaupt kein Verständnis

Auch in der Politik gingen die Meinungen über den Streik weit auseinander. „Er ist vollkommen gerechtfertigt. Wer sich beschweren will, soll das bei der Geschäftsführung der DVB machen, die haben den Streik zu verantworten“, meint Linke-Stadtrat Christopher Colditz. Nur: Die DVB haben keine Geschäftsführung, sondern einen Vorstand.

Linke und SPD im Stadtrat erklärten sich mit den Streikenden solidarisch, der Dresdner FDP-Vorsitzende Holger Hase zeigte dagegen kein Verständnis: „In dieser Situation auf Streiks zu setzen, legt die Dreistigkeit der Verdi-Führung offen.“ Würden die Gehaltsforderungen von 4,5 Prozent erfüllt, könnten in Dresden Stellen nicht nachbesetzt werden – oder der Stadtrat müsste über Kürzungen sprechen, argumentiert Hase.

Von Thomas Baumann-Hartwig