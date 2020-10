Warnstreik: In Dresden stehen am Donnerstag Busse und Straßenbahnen still

Dresden

Der Öffentliche Personennahverkehr in Dresden kommt nicht zur Ruhe: Am Donnerstag, 15. Oktober, ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Damit werden die Straßenbahnen und die meisten Busse am Donnerstag nicht ausrücken. Die Gewerkschaft will in der aktuellen Tarifauseinandersetzung den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Bereits am 29. September hatte es einen ersten Warnstreik bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) gegeben. Daran hatten sich etwa 900 Beschäftigte nach Angaben der Gewerkschaften beteiligt. Die DVB befördern bis zu 400 000 Fahrgäste pro Tag, die sich nun nach Alternativen umsehen müssen.

Von Thomas Baumann-Hartwig