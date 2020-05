Wann die ersten Mieter in Dresden in die städtischen Sozialwohnungen ziehen

Dresden

Der typische Neubau-Geruch liegt in der Luft im Treppenhaus des Wohngebäudes an der Ulmenstraße. Die ersten 22 Sozialwohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) sind fertig. Vielleicht trifft es der Begriff „mietpreisgebundene Wohnungen“ besser. Denn die Miete wird bei maximal 6,76 Euro pro Quadratmeter liegen, wie Claudia Herzog erklärt, Leiterin der Abteilung für Finanzierung, Marketing und Akquise bei der WiD.

10,26 Euro würde der Mietpreis betragen, wenn der Freistaat Sachsen keine Fördermittel ausgereicht hätte. Doch das Land fördert den Sozialen Wohnungsbau in Dresden mit 3,50 Euro pro Quadratmeter auf 15 Jahre – macht bei dem Neubau in Kleinzschachwitz rund eine Million Euro Fördermittel.

Anzeige

Es gibt günstigere Wohnungen in Dresden, aber Neubauwohnungen? Entsprechend groß ist das Interesse bei potenziellen Mietern. Gut 140 Interessenten gibt es laut Herzog für die 22 schicken Wohnungen, die ersten Mietverträge wurden bereits unterzeichnet.

Weitere DNN+ Artikel

In Zeiten von Corona nur Einzelbesuche möglich

Doch wann beziehen die ersten Mieterinnen und Mieter die ersten städtischen Sozialwohnungen? „Wir rechnen ab Juli mit den ersten Einzügen“, antwortet die WiD-Leiterin, „die meisten Mieter müssen noch die Kündigungsfrist ihrer alten Wohnung abwarten.“ Zwei Mieten gleichzeitig könnten sich Personen, die wegen ihrer Einkommenssituation einen Wohnberechtigungsschein besitzen, nicht leisten.

So wird das Gebäude mit den liebevoll gestalteten Außenanlagen und dem kleinen Spielplatz noch einige Wochen leer stehen. Was nicht heißt, dass Ruhe herrscht: Regelmäßig besichtigen Interessenten die Wohnungen. In Zeiten von Corona sind nur Einzelbesuche möglich, das Tragen einer Maske ist vorgeschrieben, Desinfektionsmittel stehen bereit. „Auf den direkten Austausch von Dokumenten verzichten wir weitgehend“, sagt Herzog.

Die Hälfte der Wohnungen vergibt die städtische Gesellschaft direkt an Interessenten, bei der anderen Hälfte hat das städtische Sozialamt ein Benennungsrecht. Drei mögliche Mieter pro Wohnung schlägt die Stadt vor, die WiD trifft die Wahl. „Wir zeigen allen drei Betreffenden die Wohnungen und entscheiden dann.“

Rund 3,9 Millionen Euro hat die WiD investiert

Eine Familie mit zwei Kindern, die in wenigen Wochen wieder Nachwuchs erwartet und derzeit in einer Ein-Raum-Wohnung lebt, hat eine Zusage erhalten, nennt Herzog ein Beispiel. „Da ist die Dringlichkeit sehr hoch.“ Eine Familie mit zwei Kindern, die noch in Prohlis lebt, kann sich besonders freuen: Die Wege werden kürzer, weil Schule und Kindertagesstätte bald fast vor der Haustür liegen. Einige Wohnungen sind auch noch frei.

Leben herrscht in dem Gebäude mit den hellen, luftigen Wohnungen und den großzügig gestalteten Treppenhäusern auch, wenn keine Besichtigungen stattfinden. Die WiD-Leiterin führt regelmäßig Gremien wie den Stadtbezirksbeirat Leuben oder die Stadtratsfraktionen durch den Neubau. Sogar eine Delegation aus Russland war an der Ulmenstraße zu Gast. „Die Teilnehmer haben besonders die Qualität des Dachstuhls gelobt“, sagt Herzog.

Lesen Sie auch

Unter dem Dach befinden sich die Abstellräume, da das Gebäude nicht unterkellert ist. Es wäre auch Platz zum Wäschetrocknen oder für eine Tischtennisplatte, falls die Bewohner den Wäscheständer auf Balkon oder Terrasse aufstellen.

„Ich bin beeindruckt von der den hohen Standards“, erklärte Grünen-Stadtrat Thomas Löser, der am Freitag die Ulmenstraße mit der Fraktion besichtigt hat. „Gut angelegtes Geld.“ Rund 3,9 Millionen Euro hat die WiD investiert.

Internet: www.wid-dresden.de/vermietung-mietangebote.html

Von Thomas Baumann-Hartwig