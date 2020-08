Wann wird endlich die Gostritzer Straße in Dresden saniert?

Dresden

Ein Schreiben aus dem Geschäftsbereich von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) sorgt für Kopfschütteln. „Die Fußgängerquerung in Höhe Zschertnitzer Straße und Gußmannstraße wird im Vorentwurf untersucht. Es finden noch Abstimmungen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Verkehrssteuerung des Straßen- und Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Dresden statt“, heißt es darin.

Es geht um die Sanierung der Gostritzer Straße, und Mario Schmidt, Sprecher für Stadtentwicklung und Bau der CDU-Fraktion, ist verärgert. „Das kann doch nicht der Ernst der Verwaltung sein. Dass Möglichkeiten für die Fußgängerquerung geprüft werden, hat der Baubereich dem Stadtrat mit nahezu identischem Wortlaut schon 2016 mitgeteilt. Was ist in den vergangenen vier Jahren passiert?“, fragt Schmidt.

Beschluss 2014, Mittel erst jetzt

Im Dezember 2014 hatte der Stadtrat den Vorplanungen für die Gostritzer Straße zugestimmt sowie Planung und Umsetzung beschlossen. 2017 sollte der Baubeginn sein, doch die Mittel stellte der Stadtrat erst in den diesjährigen Haushalt ein. Da der Freistaat Sachsen inzwischen seine Förderpolitik geändert und das Programm für den kommunalen Straßenbau zusammengestrichen hat, wurde es aber nichts mit der Sanierung.

Fußweg-Nutzung fast „lebensgefährlich“

Mit den Geldern für die Gostritzer Straße finanziert die Stadt jetzt die Sanierung einer anderen unglaublich schlechten Fahrbahn – der Caspar-David-Friedrich-Straße. „Der Stillstand ist fatal“, findet Mario Schmidt. „Die Gehwege an der Gostritzer Straße sind über weite Teile in einem so schlechten Zustand, dass die Nutzung mit einem Rollator oder Rollstuhl nahezu lebensgefährlich ist.“

Mario Schmidt, Sprecher für Stadtentwicklung und Bau der CDU-Fraktion. Quelle: PR

Die Fahrbahn sei vor kurzem zwar notdürftig geflickt worden, aber das bringe allenfalls kurzfristig einen Effekt, so der Christdemokrat. „Die Gostritzer Straße ist für alle Verkehrsteilnehmer eine Zumutung und muss dringend saniert werden“, fordert er. Er könne es nicht nachvollziehen, dass die Verwaltung auf seine Anfragen hin mitteile, es werde nach wie vor der Vorentwurf für das Vorhaben bearbeitet. „Wir sprechen hier über Abstimmungen zwischen zwei Abteilungen im selben Geschäftsbereich.“

Forderung: Baubeginn 2021

Schmidt fordert die Verwaltung auf, die Planungen unverzüglich abzuschließen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau bis zum 30. November die Ergebnisse vorzulegen. „Ich erwarte, dass die Mittel für die Sanierung der Gostritzer Straße in den Haushalt für 2021/2022 eingestellt werden und die Ausschreibung der Arbeiten so erfolgt, dass ein Baubeginn noch im Jahr 2021 möglich ist“, fordert der CDU-Bauexperte nachdrücklich.

Von Thomas Baumann-Hartwig