Wann kann das Städtische Klinikum Dresden wieder in den Regelbetrieb gehen?

Das Städtische Klinikum Dresden erhält von der Stadt 10,8 Millionen Euro. Mit diesem Geld kann der Eigenbetrieb die Verluste der Geschäftsjahre 2017 und 2018 ausgleichen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagnachmittag einstimmig beschlossen.

In der Debatte forderte Grünen-Gesundheitspolitiker Wolfgang Deppe, dass das Klinikum allmählich wieder in den Regelbetrieb übergeht. „Es gibt auch Menschen, die ein neues Hüftgelenk brauchen. Diese müssen wieder behandelt werden können“, so Deppe.

Das Klinikum hatte viele Operationen und Behandlungen abgesagt, um Kapazitäten für die Aufnahme von Corona-Patienten schaffen zu können. „Wir waren sehr gut auf die Pandemie vorbereitet. Leider hat diese positive Arbeit keine Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation“, erklärte Deppe. Jeden Monat würden 2 Millionen Euro zusätzlicher Verlust durch den Ausfall von Behandlungen und Operationen auflaufen. Die Krankenkassen müssten in die Pflicht genommen und an der Finanzierung der durch Corona entstandenen Kosten beteiligt werden, so der Grüne.

Jens Matthis ( Die Linke) und Viola Vogel ( SPD) wiesen auf die Defizite der Krankenhausfinanzierung in Deutschland hin. Hätte das Städtische Klinikum Dresden alle Sparvorschläge der Vergangenheit befolgt, so Matthiis, dann würde es größere Schwierigkeiten in der jetzigen Situation geben.

