Dresden

Mehr als fünf Jahrzehnte hat die Nossener Brücke schon auf dem Buckel – und das ist der Querung vom Ebertplatz in Löbtau über das Drewag-Gelände und die weitläufigen Bahnanlagen hin zur Budapester Straße auch anzusehen. Die Brücke ist marode, muss dringend erneuert werden, auch, weil hier in einigen Jahren neben Autos und Fahrrädern Straßenbahnen hinüberrollen sollen. Bereits seit Jahren laufen die Planungen. Nun gibt es eine Zeitschiene, bis wann die Stadt die Brücke saniert und die Straßenbahnstrecke zwischen Löbtau und Südvorstadt gebaut haben will.

Die Ausgangslage: Die Nossener Brücke hat ausgedient

Bereits im Herbst 2019 rückten die Bauleute an, um die Brücke notdürftig zu reparieren. „Das wird uns auch im Herbst dieses Jahr erwarten“, kündigte jetzt Holger Kalbe vom Dresdner Straßen- und Tiefbauamt bei einer Sitzung des Stadtbezirksbeirats Plauen an. Vor allem der Abschnitt über die Bahngleise macht viel Ärger, hier tun sich in der Stahlkonstruktion immer wieder Risse auf. „Die Brücke ist am Ende ihrer Nutzungsdauer. Das Bauwerk muss schnellstmöglich ersetzt werden“, sagt Holger Kalbe. Unabhängig davon hätte die Brücke aber wegen der geplanten neuen Bahnstrecke von der Tharandter Straße zum Nürnberger Platz ohnehin angepackt werden müssen.

Das Vorhaben: Neue Brücke und Gleise für die Straßenbahn

Im April hatte die Stadt ihre Pläne für das Teilprojekt 1.2 Nossener Brücke im Programm Stadtbahn 2020 endlich auf den Tisch gepackt. Die sehen den kompletten Neubau der Brücke – tatsächlich handelt es sich um vier einzelne Brücken – und den Ausbau der Nürnberger Straße vor. Derzeit ist die Brücke 23 Meter breit. Durch die zusätzlichen Straßenbahngleise, die zwischen die Fahrspuren gepackt werden, wächst die Querung auf 40 Meter Breite. Ähnliches gilt für die Nürnberger Straße. Die vier Fahrspuren dort sind aktuell 13 Meter breit. Mit den Gleisen, Fahrspuren und Radstreifen sind es später bis zu 29 Meter.

So breit wie das Banner soll die Nürnberger Straße nach aktueller Planung ausgebaut werden. Quelle: Dietrich Flechtner

Auch, aber nicht nur wegen der Breite hatten jüngst der ADFC und der Verkehrsclub Deutschland massive Kritik geübt. Zugleich entsteht direkt auf der Nossener Brücke ein neuer Umstiegspunkt. Die Bahn will direkt un­ter dem Bauwerk eine S-Bahnstation errichten. Und: Auch die Fernwärmeleitung, die neben der Nossener Brücke über die Gleise führt, muss aus Platzgründen verschwinden. Die Rohre werden stattdessen künftig unter der Erde geführt.

Die Zeitschiene: Stadt rechnet mit fünf Jahren Bauzeit

Bevor an der Brücke und auf der Nürnberger Straße die ersten Bagger anrollen, wird es definitiv noch einige Jahre dauern. Denn zunächst braucht es für das Projekt erst einmal Baurecht. Den nötigen Planfeststellungsbeschluss durch die Landesdirektion erwartet die Verwaltung im Mai des kommenden Jahres. Im nächsten Schritt will die Stadt zunächst auf der Zwickauer Straße zwischen der Hahnemannstraße und der Würzburger Straße von April 2022 bis März 2023 die Fahrbahndecke erneuern lassen. Die Straße ist als Umleitungsstrecke vorgesehen – wenngleich die Nossener Brücke während der gesamten Bauphase mit den entsprechenden Einschränkungen befahrbar bleiben wird.

Im Frühjahr 2023 werden die Arbeiten für besagte unterirdische Fernwärmetrasse beginnen. Der Baustart an der Nossener Brücke und auf der Nürnberger Straße ist voraussichtlich im November 2024. Läuft alles wie geplant, könnte der neue Verkehrszug im April 2030 in Betrieb genommen werden.

Von Sebastian Kositz