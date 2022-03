Wann gibt es die 9-Euro-Monatskarte für Bus und Bahn in Dresden?

Dresden

Wann die 9-Euro-Montatskarte für den Öffentlichen Personennahverkehr in Dresden eingeführt, lässt sich noch nicht absehen, erklärte am Freitag auf Anfrage Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Bisher handele es sich bei dem Ticket „9 für 90“ um eine Absichtserklärung der Bundesregierung, die die Bevölkerung wegen der hohen Energie- und Mobilitätskosten entlasten will. Dabei soll eine Monatskarte für den ÖPNV drei Monate lang 9 Euro pro Monat kosten.

„Wir brauchen konkrete Informationen“

„Wir finden es gut, dass der ÖPNV gefördert werden soll, aber wir brauchen konkrete Informationen zur Umsetzung“, so der DVB-Sprecher. Das beginne bei der Frage, wie mit den Bestandskunden umgegangen werden solle. Die DVB haben einen hohen Teil an Abonnement-Kunden, die für ein Jahr im Voraus bezahlen. „Wie kommen diese Kunden in den Genuss der Ermäßigung?“, fragt Lösch.

Offen sei bislang auch, in welchen Räumen das Ticket gelten soll: Nur im Stadtgebiet von Dresden, im Verbandsgebiet des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), sachsenweit oder bundesweit. Auch die Frage der Finanzierung sei noch ungeklärt. Die Verkehrsunternehmen würden hohe Einnahmeverluste hinnehmen müssen und hätten einen höheren Vertriebsaufwand für das 9-Euro-Ticket. „Wie sollen die Tickets aussehen?“, spricht Lösch einen weiteren Aspekt an.

Was passiert nach den drei Monaten?

Letztlich sei auch zu fragen, was nach den drei Monaten passieren soll. Der VVO erhöht zum 1. April die Fahrpreise, eine Rückkehr zur alten Tarifstruktur würde bedeuten: Die Einzelfahrt kostet wieder 2,70 Euro. Die Monatskarte kostet ab 1. April 66,40 Euro und die Abomonatskarte 54,90 Euro. Das Entlastungspaket der Bundesregierung bietet den Fahrgästen also einen formidablen Rabatt.

Debatte über 365-Euro-Ticket ist eingeschlafen

Der Stadtrat hatte sich für der Kommunalwahl 2019 mehrfach mit einem 365-Euro-Ticket befasst. Mittlerweile sind die Pläne in der politischen Versenkung verschwunden. Nun ist die Bundesregierung einen deutlichen Schritt darüber hinausgegangen. Nur konkret werden sollte die Absichtserklärung noch.

Von Thomas Baumann-Hartwig