Der Termin steht: Das 29. Drachenboot-Festival Dresden findet am Wochenende 3. bis 5. Juli 2020 statt. Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Ähnlich wie 2019 soll das Ereignis auch im nächsten Jahr verschiedene Schwerpunkte setzen. Aktuell arbeiten die Organisatoren an einer neuen Konzeptidee, um den Sonntag als Abschlusstag des Drachenboot-Festivals noch stärker zu beleben. Die Anmeldephase für Teams startet Anfang Februar 2020.

Fast 10.000 Teilnehmer und Besucher waren nach Veranstalterangaben beim neu konzipierten Drachenboot-Festival 2019 auf dem Gelände des Wassersportvereins „Am Blauen Wunder“ e.V. zu Gast. Das Festivalwochenende war am Freitag mit einem Sonnenwendfeuer gestartet. Dabei wurde auch ein eigens für das Drachenboot-Festival kreierter, fünf Meter langer Fackel-Fisch aus Holz am Elbufer entzündet.

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen der traditionellen Drachenboot-Rennen. 62 Teams mit mehr als 1200 Teilnehmern ermittelten in 13 Pokalen ihre Sieger. Natürlich war auch ein DNN-Team dabei, das sich bis ins Finale und auf Rang 2 kämpfte. Zum Abschluss konnten am Sonntag im Rahmen des Decathlon-Testivals verschiedene Sportarten ausprobiert werden.

www.drachenboot-festival-dresden.de

