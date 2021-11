Wann Dresden den neuen Oberbürgermeister wählt

Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sein Amt am 3. September 2015 angetreten. Seine Amtszeit endet am 2. September 2022. Bis dahin muss ein Nachfolger für Hilbert gewählt werden, oder der OB wird im Amt bestätigt – wenn er zu Wiederwahl antritt. Die Stadtverwaltung schlägt jetzt den 12. Juni als Termin für den ersten Wahlgang vor. Der Stadtrat muss diesen Vorschlag bestätigen.

Stadt folgt Empfehlung des Freistaats

Mit dem 12. Juni folgt die Stadtverwaltung der Empfehlung des Sächsischen Innenministeriums, das für die Wahlen im Freistaat zuständig ist. Zahlreiche andere Kommunen und Landkreise würden dieser Empfehlung folgen, so dass ein „landeseinheitlicher Wahltag“ stattfinden werde, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat.

Sollte keiner der Bewerber für das Oberbürgermeisteramt im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, müssen die Dresdner zu einem zweiten Wahlgang an die Urnen treten. Beim Termin für den zweiten Wahlgang weicht die Stadtverwaltung von der Empfehlung des Freistaats ab. Das Land schlägt den 3. Juli vor, Dresden will dagegen erst am 10. Juli den zweiten Wahlgang stattfinden lassen und verweist auf die knappen Fristen. So könnten die Briefwahlunterlagen für den zweiten Wahlgang erst eine Woche vor dem Termin versendet werden, wenn dieser am 3. Juli stattfinden sollte, so die Begründung. Bereits 2015 lagen zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang in Dresden vier Wochen.

Tritt Hilbert wieder an?

Viele Kommunalpolitiker sehen in Dresden keine Wechselstimmung und gehen davon aus, dass sich Hilbert bei einer erneuten Kandidatur bereits im ersten Wahlgang durchsetzen könnte. Der OB will sich erst Anfang nächsten Jahres darüber äußern, ob er seinen Hut ein zweites Mal in den Ring wirft. Insider rechnen fest mit einer Kandidatur des Amtsinhabers.

Die anderen warten noch ab

Die anderen Parteien in Dresden werden ihre Bewerber wohl erst aufstellen, nachdem sich Hilbert erklärt hat. Viele in Betracht kommende Persönlichkeiten zeigen wenig Neigung, gegen den Amtsinhaber anzutreten und sich im Falle einer Wahlniederlage den Ruf zu ramponieren. Insofern gibt es im Moment vor allem Gerüchte über die Bewerberlage. So heißt es, dass der Dresdner SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas den Rückenwind aus der Bundestagswahl für eine OB-Kandidatur nutzen will.

Bei den Grünen ist der Landtagsabgeordnete Thomas Löser im Gespräch, bei den Linken der Stadtrats-Fraktionsvorsitzende André Schollbach. Die CDU ist sich noch nicht klar darüber, ob überhaupt jemand ins Rennen geschickt werden soll, wenn Hilbert antritt. Die AfD hat einen Bewerber angekündigt, der Europa-Abgeordnete Maximilian Krah soll Interesse an einer Kandidatur gezeigt haben. Sicher werden auch unabhängige Bewerber ihre Chance suchen.

Von Thomas Baumann-Hartwig