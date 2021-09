Wanderweg durch Dresden-Pappritz mit neuen Tafeln

Dresden

Als zu Hochzeiten der Pandemie bekannt wurde, dass die Mitglieder einer 14-köpfigen Wandergruppe sich erst gegenseitig und anschließend auch Arbeitskollegen und Freunde angesteckt hatten, wurde umgehend gespottet, dass die größte Gefahr offenbar nicht von disziplinlosen Jugendlichen oder auf alle Regeln pfeifenden Clanhochzeitsteilnehmern ausgeht, sondern von Wanderern, die das Virus in die entlegensten Winkel und Schutzhütten tragen – und das bewaffnet mit halb automatischen Gehstöcken in eitel Kunstfaser gehüllt, deren Halbwertzeit der von Atommüll recht nahe kommt.

Trotzdem ist es eine gute Nachricht, dass die Mitglieder des 1984 gegründeten Dorfklubs Pappritz e. V. nun dem Wandern Vorschub leisten – und zwar am Sonntag, den 12. September, ab 13 Uhr, wobei der Ausgangspunkt des Fußmarsches der Platz am Dorfteich ist. Es gibt – mal abgesehen davon, dass am Sonntag auch Tag des offenen Denkmals ist – auch einen Anlass. Ausgehend von einem Pappritzer Rundweg, der 2003 anlässlich des 725-jährigen Ortsjubiläums von Pappritz basierend auf einer Idee des damaligen Bürgermeisters Bernd Mizera entstand und auch auf den Wanderkarten des Schönfelder Hochlands zu finden ist, können nämlich Tafeln in Augenschein genommen werden, die frisch aufgestellt wurden und über historisch bedeutende Gebäude und Naturhighlights am Pappritzer Rundwanderweg informieren.

Die Idee zu dem Projekt ging von Irina Simon aus, die zusammen mit ihrem Mann Christian einen Veranstaltungsservice betreibt und im „Ne­benberuf“ Vorsitzende des Dorfklubs Pappritz ist. Nach intensiven, fast zwei Jahre währenden Recherchen, dem Prüfen von Daten im Sächsischen Staatsarchiv und der alten Pappritzer „Michel‘schen Ortschronik“ von 1931, intensivem Sichten historischer Fotos sowie etlichen Gesprächen mit heutigen Bewohnern wichtiger Gebäude, entstanden insgesamt 37 Tafeln im Format A 3 wie auch A 4 (die Größe hing von der Menge der Informationen ab).

Historische Postkarte mit einer Ansicht des alten Ortskerns von Pappritz. Quelle: Adam Verlag Dresden

Mit den Tafeln will man „zeigen, dass Pappritz kein langweiliges Dorf ist“, wie Irina Simon sagte, die selbst aus dem Ort stammt. Zudem will man außer Wanderern und Radfahrern auch all die vielen Zuzügler, „durch die die Bevölkerungsstruktur des Ortes sich gerade erheblich ändert, für die Geschichte von Pappritz interessieren.“ Angenehmer Nebeneffekt wäre, dass der Pappritzer Dorfklub, der laut Simon aktuell zehn Mitglieder hat und mitunter in den Genuss der ebenfalls ehrenamtlichen Mitarbeit eines halben Dutzend weiterer freiwilliger Helfer kommt, den einen oder anderen Neuzugang in seinen überschaubaren und in die Jahre gekommenen „Reihen“ vermelden kann. Mitglied des Vereins ist nicht zuletzt Andrea Wolfram, die Chefin des Hochlandverlags Pappritz ist und das ihre dazu beitrug, Texte und Fotos zu bearbeiten und zu setzen. Und auch all die anderen Mitglieder des Dorfklubs Pappritz legten großes Engagement an den Tag, auf dass es was werde mit den neuen Tafeln für den Pappritzer Rundwanderweg.

Von der „Ladenmarie“ bis zur „Eiererfassungsstelle“

Im Fokus stehen Örtlichkeiten wie die noch heute Wäsche mangelnde „Rolle“ auf der Schulstraße, die einstige „Eiererfassungsstelle“, die heute Jugendklub ist, oder das ehemals berühmte Café Wilhelmshöhe. Oder da wäre die „Ladenmarie“, einst ein Original, das alles über Pappritz wusste, wie Simon gegenüber den DNN sagte. „Keiner ging zum Kolonialwarenladen Fiedler, alle gingen zur ,Ladenmarie’.’’ Das Geschäft musste erst schließen, als in den 1960ern „der Konsum“ kam. Eine Tafel ist auch der Agneshöhe gewidmet, die nach der Frau des Malers Woldemar Hottenroth benannt ist, der der Dresdner Spätromantik zuzurechnen ist. Hottenroth hatte 1843 die Hamburger Kaufmannstochter Agnes Willert ge­heiratet, die er auf einer Studienreise in Italien kennengelernt hatte.

Namenspatronin der „Agneshöhe“ bei Pappritz: Agnes Hottenroth Quelle: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Galerie Neue Meister

Informationen gibt es auch bezüglich des einst so innigen Verhältnisses von Pappritz zu den Kirschen, die ein wichtiges Zubrot für die Klein- und Teilzeitbauern des Dorfes waren, denn der Granitboden war hart, der sonstige Ernteertrag entsprechend karg. Ab dem 19. Jahrhundert wurde Pappritz gern „Kirschendorf“ genannt, aber von den auf Streuobstwiesen wachsenden Früchten, die der römische Feldherr Lucius Lucinius Lucullus von seinem Feldzug gegen Mithridates nach Rom und damit Europa brachte, kündet heute nur noch das aktuelle Wappen. Die „Pappritzer Kirschenfeste“ mögen einst legendär gewesen sein, geblieben ist davon nichts, wie eingeräumt wird. Allerdings gibt es die berühmte Ausnahme von der Regel: Die „Sächsischen Meisterschaften im Kirschkernweitspucken“, die der Dorfklub Pappritz schon 15 Mal ausrichtete, die in den beiden vergangenen Jahren aber der Coronapandemie zum Opfer fielen.

Jede Tafel besteht aus einer etwa fünf Millimeter starken Aluminiumverbundplatte, die laut Simon „gebürstet und mit einem hochwertigen Plattendirektdruck sowie ei­nem Extra-Anti-Graffiti-Lack versehen“ ist – „das sieht sehr edel aus, eigentlich viel toller, als wir das anfangs gedacht hatten.“ Vom Material her sind die Tafeln wetterbeständig und insofern langlebig, wenn nicht grober Vandalismus ins Spiel kommt.

Umgesetzt werden konnte die Idee mit den Tafeln nicht zuletzt dank des Ortschaftsrats Schönfeld-Weißig – der steuerte 3000 Euro zu den Unkosten für all die Informationstafeln im anno 1278 erstmals urkundlich erwähnten Pappritz bei (dessen Name sich vom Slawischen „Paprotic“ ableiten soll, was in etwa „der Ort, wo viel Farnkraut wächst“ bedeutet). Dank gebührt außerdem dem Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig und dem Grünflächen- und Umweltamt Dresden sowie nicht zuletzt all jenen privaten Grundstücksei­gentümern im Ort, die es gestatteten, dass auf ihrem Grundstück oder am Haus eine Tafel aufgestellt bzw. angebracht werden konnte.

Internet dorfklub-pappritz.de

Von Christian Ruf