Wanderfalken haben sich Rathausturm als Kinderstube ausgesucht

Dresden

Am Turm des Dresdner Rathauses hat ein Wanderfalkenpaar gebrütet. Drei Eier seien Ende März im Gelege gezählt worden, teilt die Stadt mit. Kurz darauf seien zwei Küken geschlüpft. Am 29. April wurden sie das erste Mal gesichtet, da seien beide zehn Tage alt gewesen. Die Kinderstube der Wanderfalken befindet sich in einem Nistkasten, der im Januar 2018 in einem der Rundfenster am oberen Turm eingebaut worden war.

Am 6. Mai beringte Ulrich Augst, Artbeauftragter des Nationalparks Sächsische Schweiz, die Jungtiere, um die Wiederausbreitung der Art dokumentieren zu können. Denn Wanderfalken galten seit den 1970er Jahren als ausgestorben. Grund dafür waren die negativen Auswirkungen des Insektizids DDT.

Anzeige

Zwei Gelege in Dresden

In den 1990er Jahren startete ein Aussiedlungsprogramm. Zunächst siedelten sich in der Sächsischen Schweiz wieder Wanderfalken an, dann im Zittauer Gebirge, im Erzgebirge, in der Oberlausitz sowie in Mittel- und Nordwestsachen. Seit einigen Jahren gibt es auch in Dresden wieder Wanderfalken. Gegenwärtig beläuft sich der sächsische Brutbestand auf 20 bis 30 Paare.

Weitere DNN+ Artikel

Dieses Jahr gibt es offenbar zwei Gelege in Dresden. Diese seien auf einen männlichen Wanderfalken und zwei Weibchen zurückzuführen, informiert das Umweltamt. Der zweite Brutplatz befindet sich am Gasometer in Reick. „Drohnenaufnahmen lassen vermuten, dass auch hier Jungtiere geschlüpft sind, denn das dortige Weibchen wurde ge­sichtet, wie es im Nest sitzt. Für uns Artenschützer ist die Ansiedlung der Wanderfalken in Dresden ein schöner Erfolg“, sagt Harald Wolf von der unteren Naturschutzbehörde des Dresdner Um­weltamts.

Wanderfalken erreichen in der Luft eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 300 Kilometer in der Stunde. Sie jagen kleine und mittelgroße Vögel sowie kleine Nagetiere. In Städten bilden überwiegend Tauben die Nahrung der Wanderfalken.

Lesen Sie auch:

Von DNN