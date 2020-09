Dresden

Auf dem Waldspielplatz an der Neuländer Straße in Trachau kann nach über 18 Wochen Bauzeit wieder gespielt werden: Der Spielplatz an der Jungen Heide wird nach einer grundlegenden Umgestaltung über die Sommermonate am heutigen Freitag um 15 Uhr wieder eröffnet.

Die Tischtennisplatte und die Doppelschaukel blieben ebenso wie einige Spielhäuser und die Märchenfiguren erhalten. Zudem gibt es eine neue Seilbahn, neue Klettergeräte, ei­ne neue Sandspielfläche und ei­ne Nestschaukel.

Die Baukosten für den Umbau des Spielplatzes belaufen sich Angaben der Stadtverwaltung zufolge auf etwa 125 000 Euro. Der Stadtbezirksbeirat Pieschen steuerte aus seinem Budget rund 53.000 Euro bei.

