Dresden

Wer lange nicht durch den Waldpark Blasewitz gelaufen ist, wird geschockt sein, wie es jetzt dort aussieht. Areale, vorher dicht mit Bäumen bewachsen, sind sichtlich licht geworden. Überall sieht man Baumstümpfe. In Höhe des Tennisclubs ist durch Fällungen gar eine große kahle Fläche entstanden. An der Lothringer Straße ragen etwa drei Meter hohe Baumstämme in den Himmel, deren Kronen abgesägt sind. Schweres Gerät hat tiefe Spuren in den Waldboden gedrückt, an einigen Stellen stößt man auf Sägespäne oder auch Häckselschnitzel.

Wie viele Bäume mussten gefällt werden und warum?

Fast 2000 Bäume wurden in den zurückliegenden Jahren gefällt. „Gründe sind vor allem Schädlingsbefall und Trockenstress, die zum Absterben von Kronenteilen oder ganzen Bäumen führen“, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün.

Wie geht es den verbliebenen Gehölzen?

Durch die Niederschläge in 2021 habe sich die Situation im Waldpark nicht weiter verschlechtert. „Insbesondere die Flachwurzler (Kiefer) profitieren vom Wasserangebot in den oberen Bodenschichten“, so die Auskunft aus dem Amt für Stadtgrün. Durch das noch vorhandene Defizit in den tieferen Schichten hätten jedoch Buchen, Eichen und andere Tief- oder Herzwurzler weiterhin Stress.

Sind weitere Fällungen vorgesehen?

Ohne eine grundlegende Verbesserung der Wassersituation, insbesondere in den tieferen Bodenschichten, seien weitere Ausfälle sehr wahrscheinlich, heißt es aus dem Amt. Auch im Rahmen der Bekämpfung invasiver Neophyten wie spätblühenden Traubenkirschen und im Zusammenhang mit der Flächenvorbereitung für die Aufforstung seien weitere Gehölzarbeiten nicht zu vermeiden.

Warum wurden am Tennisplatz alle Bäume gefällt?

„In diesem Bereich stand überwiegend Kiefernaltbestand. Fällgrund war Käferbefall, der zum Absterben führt und/oder geführt hat“, erklärt Jörg Lange aus dem Amt für Stadtgrün. Einzelne Bäume seien jetzt auch in Vorbereitung der Aufforstung entnommen worden.

Warum wurden manche Bäume nur „geköpft“?

„So genannte Hochstubben bleiben in der Regel aus Artenschutzgründen (z.B. Höhlen) erhalten“, erklärt Jörg Lange. In der Forstwirtschaft dienen die zwei bis drei Meter hohen Hochstubben auch dem Schutz und der Förderung des Baumnachwuchses.

So genannte Hochstubben im Waldpark Blasewitz. Sie bleiben aus Artenschutzgründen stehen. Quelle: Catrin Steinbach

Kann man vom Baumstumpf auf die Baumgesundheit schließen?

Nein. Auch wenn die Schnittfläche eines Baumstumpfes den Anschein erweckt, dass der Baum, der hier gefällt wurde, gesund war, muss das nicht so sein. „Im übertragenen Sinne kann ich von einem Bild der Füße nicht unbedingt auf Krankheiten am Kopf schließen. An Hand eines solchen bodennahen Stammquerschnitts könnte man beispielsweise Kernfäule und Pilzbefall des Stammfußes gut erkennen. Borkenkäferbefall, der die Kronenversorgung unterbricht, eingefaulte Kronenausbrüche oder wegen Wassermangel abgestorbene Kronenteile allerdings eher nicht“, erklärt Baumfachmann Jörg Lange.

Wie will die Stadt den Waldpark retten?

Der Waldpark wird auf jeden Fall erhalten bleiben und soll wieder aufgeforstet werden. Die Frage ist nur mit welchen Baumarten. Dabei hat die Denkmalpflege ein Wörtchen mitzureden. Die Fortschreibung der denkmalpflegerischen Zielstellung befinde sich „in der Endbearbeitung“ und werde anschließend im Landesamt für Denkmalschutz zur Genehmigung eingereicht, heißt es aus dem Amt für Stadtgrün. Das rechnet dann mit einer Entscheidung drei Monate nach Einreichung des Antrages.

Eigentlich sollte schon Ende 2020 feststehen, wie es mit dem Waldpark Blasewitz weitergeht. Aber daraus wurde nichts. „Entscheidungen für den Wald trifft man für Jahrzehnte, wenn nicht länger. Da sollte man sich Zeit nehmen für die Abwägung, welche Baumarten zukünftig sowohl dem Klimawandel als auch der Denkmalpflege gerecht werden“, gibt Jörg Lange zu bedenken. Außerdem seien 2020 die Auswirkungen von Corona für 2021 nicht abzusehen gewesen.

Wann ist mit einer ersten Aufforstung zu rechnen?

Als vorgezogene Maßnahme soll im 1. Halbjahr dieses Jahres eine Aufforstung stattfinden. „Aufgeforstet werden 7.000 m² in zwei Teilflächen mit Kiefer als Hauptbaumart, Eichen und Birken“, so Jörg Lange. Den weiteren Umfang und die Art der Pflanzung lege dann die denkmalpflegerische Zielsetzung fest.

Von Catrin Steinbach