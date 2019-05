Dresden

Der Wald ist in der Stadt: Am Freitagvormittag ist auf dem Dresdner Neu- und Altmarkt der Waldmarkt eröffnet worden. Zwischen Bäumen, Holzhütten und Waldtieren wird bis Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 20 Uhr ein buntes Programm geboten. Auf dem Plan stehen dabei unter anderem eine Falknershow, Kettensägekunst und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein.

Ein weiteres Highlight: Wildtier- und Vogelstimmenimitatoren runden das Walderlebnis ab. Auch der ehemalige Deutsche Meister im Hirschrufen stattet dem Markt einen Besuch ab.

Für das leibliche Wohl sorgt ein vielfältiges Imbissangebot aus heimischen Wäldern und Feldern. Weitere Informationen finden sich im Programmflyer, den man im Internet herunterladen kann.

Von mb