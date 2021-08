Dresden

Denkbar knapp hatte sich bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Dresden I der CDU-Kandidat Andreas Lämmel durchgesetzt, verteidigte sein Direktmandat mit nur hauchdünnen zwei Prozentpunkten vor Jens Maier (AfD). Groß genug ist daher die Sorge, dass nun am 26. September der inzwischen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker den Wahlkreis gewinnen könnte. Das bundesweit aktive Netzwerk „Campact“ will das verhindern und hat deshalb eine Kampagne gestartet. Doch die kommt in Dresden bei Grünen und SPD, aber auch bei der CDU nicht sonderlich gut an.

In einem vor wenigen Tagen veröffentlichen Aufruf hat Campact allen voran die Anhänger von Grünen, SPD und Linken dazu aufgefordert, strategisch mit der Erststimme für die Direktkandidatin der Linken, Katja Kipping, zu votieren. Das Kalkül ist einfach: Holt die frühere Bundesvorsitzende der Linken mit der breiten Unterstützung aus dem so genannten progressiven Lager das Mandat in Dresden I, kann letztlich nicht Jens Maier triumphieren.

Das ist der Wahlkreis Dresden I Der Wahlkreis Dresden I (Wahlkreis 159) umfasst große Teile der Stadt auf der linkselbischen Seite. Zu dem Wahlkreis gehören die Stadtbezirke Altstadt, Blasewitz, Leuben, Plauen und Prohlis. Die Direktmandate gingen seit 1990 stets an die CDU: Hans Geisler (1990), Christa Reichert (1994, 1998 und 2002), Andreas Lämmel (2005, 2009, 2014 und 2017)

Campact bringt es nach eigenen Angaben deutschlandweit auf mehr als zwei Millionen Unterstützer, versucht vor allem übers Netz immer wieder in politischen Fragen Einfluss zu nehmen. Gelingt das nun in Dresden, könnte das die Gewichte im ohnehin engen Ringen der Kandidaten im Wahlkreis Dresden I folgenreich verschieben.

„Ich halte nichts vom strategischen Wählen“

Zwar sind Prognosen gerade hier – wo schon 2017 die Kandidaten von CDU, AfD und Linke nah beieinander lagen – extrem schwierig. Doch am Ende könnte damit auch der CDU-Kandidat Markus Reichel (Andreas Lämmel tritt nicht mehr an) um einen möglich Sieg gebracht werden. Gefahr bestünde zudem, dass Wähler aus dem progressiven Lager nicht nur ihre Erststimme an Katja Kipping geben, sondern auch bei der Zweitstimme die Linken ankreuzen. Das würde zusätzlich zulasten von Grünen und SPD gehen.

Rasha Nasr, die sich für die Sozialdemokraten um das Direktmandat bewirbt, ist entsprechend wenig begeistert: „Ich halte nichts vom strategischen Wählen. Wenn ich antrete, dann aus voller Überzeugung.“ Die Dresdner SPD, so sagt sie, habe den Machern von Campact das inzwischen auch mit klaren Worten sehr deutlich gemacht.

So wurde 2017 im WK Dresden I gewählt (Erststimmen) Andreas Lämmel (CDU) 24,5% Jens Maier (AfD) 22,4% Katja Kipping (Linke) 21,0% Christian Avenarius (SPD) 13,2% Robert Malorny (FDP) 7,5% Thomas Löser (Grüne) 6,5%

Auch bei den Dresdner Grünen, für die Kassem Taher Saleh ins Rennen geht, regt sich viel Unmut. Nicht nur durch den bundesweiten Trend, sondern auch durch den Sieg ihres Direktkandidaten Thomas Löser im Wahlkreis Dresden 5 bei der Landtagswahl vor zwei Jahren sehen sich die Grünen im Aufwind, rechnen sich durchaus Chancen für ihren Bewerber aus. Henriette Mehn, Sprecherin des Kreisverbandes Dresden, verweist darauf, dass daher auch die Grünen bei Campact interveniert haben. Aus ihrer Sicht ist eine derartige Kampagne in Dresden ohnehin überzogen. „Da wird der Kandidat der AfD größer gemacht, als er tatsächlich ist“, so die Sprecherin.

Kraftakt bei anderen Kandidaten deutlich größer

Die Kampagne in Dresden ist nur eine in einer Reihe von verschiedenen Initiativen von Campact, um bundesweit in einer Handvoll eng umkämpften Wahlkreisen Siege aus Sicht des Netzwerks sehr rechtsgesinnter Kandidaten zu verhindern. Außer in Dresden geht es da gegen CDU-Vertreter, darunter auch Hans-Georg Maaßen. In dessen Wahlkreis in Thüringen ruft Campact zur geschlossenen Wahl seines SPD-Kontrahenten auf.

Erst- und Zweitstimme – so funktioniert’s Mit der Erststimme wird der Direktkandidat gewählt. Wer in ei­nem Wahlkreis die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, zieht direkt in den Bundestag ein. Die Zweitstimme ist für die Parteien. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Bewerber von den jeweiligen Landeslisten kommen ins Parlament.

In Dresden habe sich Campact für Katja Kipping entschieden, weil sie im rot-rot-grünen Lager die Kandidatin mit den besten Chancen sei. Chris Methmann, Kampagnenleiter bei Campact, verweist auf entsprechende Prognosen. Zudem war Katja Kipping lange Zeit Parteivorsitzende bei den Linken, sitzt schon seit 16 Jahren im Bundestag. „Unsere Analysen haben deutlich gezeigt, dass bei den anderen beiden Kandidaten der Kraftakt deutlich größer sei“, erklärt Chris Methmann.

Die Macher von Campact verweisen zudem auf eine unter ihren Anhängern im Wahlkreis Dresden I vorab durchgeführte Umfrage. Laut dem Netzwerk hätten sich knapp 1000 Menschen beteiligt, rund 89 Prozent hätten sich für eine Unterstützung von Katja Kipping ausgesprochen und so „das Mandat für ein Engagement“ für die Kandidatin der Linkspartei erteilt. Die Umfrage, so kritisiert Henriette Mehn, sei jedoch äußerst suggestiv gewesen. Die E-Mail mit der Umfrage liegt den DNN inzwischen vor. Tatsächlich finden sich darin nicht einmal die Namen der beiden Bewerber von SPD und Grünen.

„Maier steht für die organisierten Nazi-Kader in der AfD“

Katja Kipping hält indes die Aufregung für überzogen. In den anderen Wahlkreisen, die Teil der Kampagne sind, würden Bewerber von SPD und Grünen unterstützt, nur in Dresden gibt es die Empfehlung für eine Kandidatin der Linken. Auch Katja Kipping argumentiert mit den Prognosen und den engen Abständen bei der Wahl 2017: „Wenn jemand im progressiven Lager eine Chance hat, dann bin ich das.“ Schließlich gehe es darum, den Sieg des AfD-Mannes zu verhindern: „Jens Maier steht für die organisierten Nazi-Kader in der AfD.“

Inwieweit dieses Anliegen aber überhaupt einen derartigen Eingriff in den Wahlkampf rechtfertigt, sei auch bei Campact diskutiert worden, versichert Chris Methmann. „Ich fände es allerdings fatal, wenn Herr Maier als Direktkandidat Dresden blau einfärbt.“ Und das auch vor dem Hintergrund, dass die Zustimmung für die AfD in Dresden weniger stark als anderswo sei.

Das sind die Kandidaten im WK Dresden I Jens Maier (AfD) Markus Reichel (CDU) Katja Kipping (Linke) Rasha Nasr (SPD) Torsten Herbst (FDP) Kassem Taher Saleh (Grüne) Robert Küttner (Die Partei) Stephanie Henkel (Piraten) Markus Peter Taubert (ÖDP) Andrea Ebert (MLPD) Constanze Grottker (Die Basis) Janko Vieweg (Bündnis C) Robert Ritter (Die Humanisten) Marcus Fuchs (Querdenken 351) Lothar Häupl (UNO)

Der Kampagnenleiter betont, dass der Aufruf ausschließlich auf die Erststimme abzielt. Im Gegenzug würden Rasha Nasr und Kassem Taher Saleh von Campact nun ebenfalls als geeignete Kandidaten beworben, „die den Bundestag in der nächsten Legislaturperiode bereichern könnten.“ Mit ausreichend Zweitstimmen für Grüne und SPD in Sachsen, so betont es Chris Methmann, könnte es klappen, dass beide künftig mit im Bundestag in Berlin sitzen. Tatsächlich stehen sie jeweils auf dem vierten Platz der Landeslisten ihrer Parteien. Mit Blick auf aktuelle Umfragewerte droht das in beiden Fällen eine knappe Kiste zu werden.

Seit 1990 ging das Direktmandat im Wahlkreis Dresden I stets an die CDU. Zur Bundestagswahl am 26. September gehen die Dresdner Christdemokraten mit ihrem Kreischef Markus Reichel an den Start. „Ich wundere mich über diese Zwischenrufe von außen, wie jetzt von Campact“, sagt der Bewerber von der Union. „ Ich denke, die Dresdner können gut selbst entscheiden, wem sie ihr Vertrauen geben.“ Er stehe für eine starke Mitte und sei zuversichtlich, dass die Dresdner einen Kandidierenden der Mitte unterstützen: „Es wäre aus meiner Sicht für Dresdens Ansehen nicht förderlich, von politischen Extremen vertreten zu werden – egal ob rechts oder links.“

Von Sebastian Kositz