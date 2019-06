Wer am Mittwoch in Dresden einen Kleidungs- oder Möbelkauf plant, schaut unter Umständen in die Röhre. Denn die Dienstleistungsgesellschaft Verdi hat zu Streiks im Textilieinzelhandel und bei Ikea aufgerufen. In Sachsen-Anhalt wird auch bei Kaufland, Edeka und H&M gestreikt.