Wahlbeobachter aus Russland in Dresden vor Ort

Dresden

„Golos“ ist russisch und heißt auf deutsch „Stimme“. Drei Vertreter der russischen Nichtregierungsorganisation „Golos“ waren nebst Dolmetscher am Sonntag zur Wahlbeobachtung nach Dresden gekommen und zeigten sich laut Wahlleiter Markus Blocher beeindruckt: „Dass wir so viele junge Wahlhelfer haben, hat bei unseren Gästen aus Russland nachhaltig Eindruck hinterlassen.“

80 junge Menschen im Alter von 18 Jahren unterstützten die Bundestagswahl in Dresden, so die stellvertretende Wahlleiterin Lioba Buscher, aber auch vier Damen der Generation über 85 Jahre hätten im Wahllokal mit Hand angelegt.

4700 Wahlhelfer waren am Sonntag im Einsatz, davon 3000 in den Urnenwahllokalen und 1700 in den Briefwahllokalen. 164 660 Wahlberechtigte haben ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, bei der Bundestagswahl 2017 waren es noch 103 000. „Das hat enorm viel Druck aus den Urnenwahllokalen genommen“, erklärte Blocher. „Es hat nach meinem Eindruck zu keinem Zeitpunkt größere Schlangen gegeben.“

Und das trotz der Corona-Regeln. Für jedes Wahllokal habe es ein Hygiene-Konzept gegeben, die Wähler mussten Maske tragen und einen eigenen Stift zur Abstimmung mitbringen. „Wir haben kaum Beschwerden über die Maskenpflicht vernommen. Es gab eher Beschwerden über Personen, die ihre Masken nicht korrekt getragen haben“, so der Wahlleiter.

Die Wahlbeteiligung hat laut Buscher gegen 14 Uhr bei 67,7 Prozent gelegen und damit 10 Prozent über dem Wert zum gleichen Zeitpunkt bei der Bundestagswahl 2017. Damals hatten 79,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben, in diesem Jahr erwartet die Wahlleitung einen höheren Wert. „Aber das wissen wir erst, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.“

Probleme mit aggressiv auftretenden „Wahlbeobachtern“ wie bei früheren Wahlen habe es nicht gegeben, erklärte Blocher. Es seien zwar zahlreiche Menschen zur Auszählung erschienen, wegen der Corona-Regeln durfte aber nur eine begrenzte Anzahl von Personen in den Wahllokalen anwesend sein. „Wir haben dann empfohlen, dass regelmäßig gewechselt wird, damit alle die Auszählung mitverfolgen können“, so der Wahlleiter.

Blocher hoffte auf ein Wahlergebnis gegen 23 Uhr. „Erfahrene Wahlvorstände sind eher fertig, andere müssen noch einmal eine Schleife drehen.“ Und wenn sich irgendwo ein Fehler einschleicht, muss dieser aufwendig gesucht werden. „Ich halte die Daumen, dass das nicht passiert.“

Von Thomas Baumann-Hartwig