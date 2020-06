Wahl des Bildungsbürgermeisters: Jetzt spricht der CDU-Kreisvorsitzende aus Dresden

Dresden

CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel erklärte, sein Interesse sei es gewesen, dass der Bewerber für das Amt des Bildungsbürgermeisters in einem fairen Prozess von der Fraktion aufgestellt wird. „Beide Personen haben sich erst in der Partei und dann in der Fraktion vorgestellt. Ich war dort als Gast anwesend.“

Die Fraktion habe einen Mehrheitsbeschluss getroffen und sich für Jan Donhauser entschieden. „Da kann ich nicht im Nachgang ganz andere Wege gehen und mich von einer anderen Partei aufstellen lassen. Das geht einfach nicht, das schadet dem Image der CDU“, erklärte Reichel zur angekündigten Kandidatur von Petra Nikolov auf Vorschlag der FDP.

„Ehrenrührig, Donhauser die Eignung abzusprechen“

„Wir hatten zwei gute Personalvorschläge und ich finde es ehrenrührig, Jan Donhauser die Eignung abzusprechen“, stellte sich der Kreisvorsitzende vor den Vorschlag der Fraktion. „Dass sich die unterlegene Bewerberin jetzt um Unterstützung aus anderen Parteien bemüht und einen Beschluss der eigenen Fraktion torpediert, können wir nicht hinnehmen. Hier werden die Ideale und die Ethik einer Partei verletzt.“

Er werde das weitere Vorgehen mit der Fraktion diskutieren, kündigte Reichel an. „Das werden wir selbstverständlich nicht stehen lassen. Das ist in dieser Form nicht akzeptabel.“ Es habe Gelegenheiten genug gegeben, gegen das Prozedere bei der Auswahl der Kandidaten zu stimmen. „Aber anzugreifen, wenn einem das Ergebnis nicht passt, können wir als Verhalten nicht dulden.“

Das Vertrauen sei belastet, Petra Nikolov habe ihren Schritt mit dem Kreisvorstand nicht abgestimmt, so Reichel. „Stadträte haben eine Vorbildfunktion. In einer Partei arbeiten viele Menschen ehrenamtlich mit, die von uns erwarten, dass bestimmte Standards eingehalten werden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig