Wahl des Bildungsbürgermeisters: Die Mehrheit für CDU-Bewerber steht in Dresden – auf dem Papier

Wenn sich alle an die Absprachen halten, dann sind dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Donhauser bei der Wahl des Bildungsbürgermeisters am Donnerstag im Stadtrat mindestens 40 Stimmen sicher. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD haben Unterstützung für den Kandidaten der CDU-Fraktion signalisiert. Sollten alle Stadträte von Grün-Rot-Rot für Donhauser votieren, hätte er bereits 33 Stimmen.

Hinzu kommen die Stimmen aus der CDU-Fraktion. Donhauser selbst darf im Stadtrat nicht mitstimmen wie bei der fraktionsinternen Kampfabstimmung im Mai, als er sich mit 9 gegen 5 Stimmen gegen seine Fraktionskollegin Petra Nikolov durchsetzte. Sollte diese Unterstützung für Donhauser in der eigenen Fraktion stabil sein, dann hat er eine sehr deutliche Mehrheit hinter sich.

Nikolov : „Ich gebe keine Stellungnahme mehr ab“

Nikolov hatte angekündigt, ihren Hut auch im Stadtrat in den Ring zu werfen. FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow will die CDU-Stadträtin vorschlagen. „Ich gebe keine Stellungnahme mehr ab“, erklärte Nikolov am Mittwoch. In der Fraktionssitzung am Dienstagabend hatten mehrere Christdemokraten versucht, sie von diesem Schritt abzubringen. CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel hatte sich mit deutlichen Worten von Nikolov distanziert.

„Die massiven Auseinandersetzungen und Querelen in der CDU-Fraktion sind befremdlich“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. „Andere Bewerbungen als die von Jan Donhauser haben wir nicht diskutiert und werden es auch nicht tun“, sagte Dana Frohwieser, Vorsitzende der SPD-Fraktion. Die Grünen haben eine geheime Probeabstimmung durchgeführt, wie Fraktionsvorsitzende Tina Siebeneicher mitteilte. „Diese ist einstimmig für Jan Donhauser ausgefallen.“

„Das hat ein Geschmäckle“

Die Freien Wähler dagegen wollen Petra Nikolov unterstützen. Donhauser hatte sich am Dienstagabend in der Fraktion vorgestellt, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. „Wir finden es nicht in Ordnung, dass der Bewerber erst mit Grün-Rot-Rot die Verteilung der Bürgermeisterämter aushandelt und gleich nach dem Abschluss mitteilt, dass er Bildungsbürgermeister werden will. Das hat ein Geschmäckle.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende habe mit dafür gesorgt, dass FDP, AfD und Freie Wähler bei der Vergabe der Bürgermeisterämter ausgegrenzt worden seien.

Die AfD will mit dem Dresdner Hochschullehrer Boris Hollas einen eigenen Bewerber ins Rennen schicken. Eine Unterstützung von Nikolov sei diskutiert worden, so Fraktionssprecher Heiko Müller. „Das ist für eine große Mehrheit der Fraktion kein Thema.“

