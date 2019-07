Dresden

Zum Auftakt der heißen Phase im sächsischen Wahlkampf geht ein neuer Wahl-O-Mat in Betrieb. Wie die Landeszentrale für politische Bildung am Dienstag bekanntgab, steht das Online-Angebot ab kommenden Montag, 11 Uhr, zur Verfügung. Mit dem Wahl-O-Mat kann der Nutzer herausfinden, welche der in Sachsen zur Wahl zugelassenen Parteien seinen Positionen am nächsten stehen. Für die Wahl zum neuen Sächsischen Landtag sind am 1. September 19 Parteien zugelassen.

Als erste sollen Parteienvertreter den Wahl-O-Mat am Montag auf einer Pressekonferenz in Dresden testen. Neben CDU-Generalsekretär Alexander Dierks, seinem SPD-Amtskollegen Henning Homann und Linke- Spitzenkandidat Rico Gebhardt werden auch AfD-Parteichef Jörg Urban und Grünen-Politikerin Katja Meier erwartet. Beide sind gleichfalls Spitzenkandidaten ihrer Parteien. Für die derzeit nicht im Landtag vertretene FDP nimmt Kristin Franke (Platz 2 der Landesliste) teil.

Im Vorfeld hatten sich alle 19 zugelassenen Parteien zu 38 Thesen geäußert. Der Wahl-O-Mat ist in Deutschland seit 2002 im Einsatz, vor allem um junge Wähler zu informieren und mobilisieren. „Der Wahl-O- Mat hat sich inzwischen zu einer festen Größe für politische Information im Vorfeld von Wahlen etabliert“, erklärte Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Bei der Landtagswahl 2014 in Sachsen wurde das Informationsangebot mehr als 282 000 Mal genutzt, hieß es.

dpa