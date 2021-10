Waffenschmuggel von Tschechien in die Niederlande endet bei Dresden

Dresden

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Der 55-jährige Holländer Feiste Heinrich van B. wird seiner Lebensgefährtin jetzt eine Menge zu erzählen haben: Von seiner Tour im Wohnmobil durch drei Länder, seiner Festnahme und viereinhalb Monaten Haft. Eigentlich hatte er nur einen Kurztrip geplant, doch der dauerte etwas länger.

Am 7. Juni machte er sich in den Niederlanden auf den Weg und fuhr im Wohnmobil quer durch Deutschland, dann nach Polen und von dort nach Tschechien. Hier traf er sich mit einem Mann in einer kleinen Stadt, lud Kisten, Tüten, Taschen in sein Wohnmobil und fuhr dieselbe Strecke zurück. Auf der A 4 bei Nossen wurde er aus dem Verkehr gezogen und nahm Quartier auf dem Hammerweg. Der Vorwurf: Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

In seinem Wohnmobil fand sich ein ganzes Arsenal an halb- und vollautomatischen Schusswaffen: 50 Pistolen, 15 Maschinenpistolen, Munition und Waffenteile und Zubehör, wie Magazine, Waffenläufe und Griffe.

Waffen für niederländische Drogenkriminelle

Nun stand der 55-Jährige, ein in den Niederlanden mehrmals vorbestrafter Kleinkrimineller, vor dem Dresdner Amtsgericht und legte ein Geständnis ab. Ein Bekannter habe ihm den Job angeboten. Er sollte die vorgegebene Route fahren, in Tschechien die Waffen einladen und dieselbe Strecke zurück fahren. Dafür hätte er 1500 Euro bekommen. „Ich wusste, dass der kriminelle Geschäfte macht. Ich wusste auch, dass es um Waffen ging, aber nicht um wie viel und welcher Art.“

Das wussten die niederländische Polizei auch nicht genau, aber sie wusste, dass da was lief. Sie ermittelt schon einige Zeit gegen Schmuggler, die vor allem im ehemaligen Ostblock Waffen organisieren, die für Banden vor allem in der Drogenszene in den Niederlanden bestimmt sind. Sie hatten von der Tour erfahren, gaben ihren deutschen Kollegen einen Tipp und die griffen zu.

Der Angeklagte hatte schon früh umfassende Angaben gemacht – auch zu seinem Auftraggeber und Hintermännern, die bisher nicht bekannt waren. Die Erkenntnisse wurden ins Nachbarland weitergeleitet und halfen bei den Ermittlungen.

Seine Aussagen wurden als Aufklärungshilfe bewertet und ihm positiv angerechnet. „Sie haben sich trotzdem als Kurier zum Handlanger der organisierten Kriminalität gemacht“, erklärte ihm der Richter. Der Angeklagte kam mit zwei Jahren auf Bewährung davon. Seine Freundin, die extra zur Verhandlung nach Dresden gereist war, konnte ihn mit nach Hause nehmen. Sie sollte künftig stutzig werden, wenn er sich ein Wohnmobil mietet.

Von Monika Löffler