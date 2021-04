Radebeul

Es klimpert und klirrt in der Manufaktur von Schloss Wackerbarth. In den vergangenen Wochen hat die Abfüllung der Weine aus dem Jahrgang 2020 begonnen. Auf den Laufbändern reihen sich die grünen Flaschen dicht aneinander. Korken und Kapsel verschließen den edlen Rebensaft. Die Flaschen werden im Akkord mit kunstvollen Etiketten verziert. „Es ist immer ein Erlebnis hier“, sagt Weinküferin Anna Eichhorn. Sie kontrolliert die Etiketten: Stimmt der Abstand zwischen Vorder- und Rückseite? Wenn ein Etikett gerissen oder geknickt ist, sortiert Eichhorn die Flasche aus und verpasst ihr ein neues Label. Auch beim optischen Feinschliff soll alles perfekt sitzen, denn im fertigen Wein steckt jede Menge Arbeit, Expertise und Leidenschaft.

Spätfrost im Frühling und Hagel im Herbst haben den Ertrag verringert, resümiert Martin Junge, Sprecher von Schloss Wackerbarth. Zudem hatten die Winzer im vergangenen Jahr mit Trockenheit zu kämpfen. Trotzdem seien die 2020er feinfruchtig und elegant, sagt er. Im September begann die Weinlese. Um die Ernte nicht zu verwässern, werden die Reben immer nur bei gutem Wetter gepflückt. „So wie die Trauben aus dem Weinberg kommen, gehen sie in der Verarbeitung“, erklärt Junge. Bei den Winzern ist Feingefühl – hin und wieder auch Muskelkraft – gefragt. So wird beispielsweise bei der Lese auf Maschinen verzichtet. Etliche mit Trauben gefüllte Körbe müssen vom Hang in die Manufaktur getragen werden. Etwa 20 Kilogramm Trauben schleppten die Träger pro Etappe.

Anschließend werden die Beeren von den Stielen abgeschlagen. „Es werden nur Trauben verarbeitet“, erläutert Martin Junge. Der hölzerne Abfall landet auf dem Kompost. Die Trauben werden gepresst: Nicht wie im Reisekatalog, barfuß tanzend in einem offenen Holzfass, sondern in einem speziellen Siebtank. Dort drückt ein Luftpolster mit 1,2 Bar sanft den Saft aus den Früchten. „Jetzt haben wir den Saft. Und könnten ihn trinken, machen aber Wein daraus“, erklärt Martin Junge. Die verschiedenen Saftsorten landen in Stahlfässern, wo sie mithilfe von Hefe zu Most gären. „Das geht relativ schnell“, erklärt Junge. Nach mehreren Wochen bei etwa 20 Grad Celsius ist der alkoholhaltige Fruchtsaft fertig.

Den richtigen Moment, um die Hefe zu entfernen, bestimmen die Önologen. Wackerbarths Weinexperten, wie Jürgen Aumüller, verkosten den gegärten Wein, um den richtigen Zeitpunkt geschmacklich abzupassen. Laien kennen den Vorgang vom Federweißer. Sobald die Experten den Wein stimmig finden, wird beim sogenannten Abstich die zum Boden gesunkene Hefe entfernt und die Flüssigkeit anschließend heruntergekühlt. Nun reift der Wein auf der verbliebenen Feinhefe weiter in Stahlfässern. „Damit sich das Aroma weiterentwickelt“, erklärt Junge. Dieser Prozess dauert wiederum einige Wochen. Erst danach wird mit der Abfüllung in Flaschen begonnen: Erst sind die jungen, frischen Weine dran. Bei Wackerbarth sind das die Sorten Kerner, Riesling und Spätburgunder Rosé. Schon erhältlich und aus dem Jahrgang 2020 ist der Goldriesling, eine Weißweinsorte die nur im sächsischen Weinbau angepflanzt wird.

Jürgen Aumüller hat einen meisterlichen Geschmackssinn und ist leitender Önologe von Schloss Wackerbarth. Quelle: Sören Hinze

Demnächst werden auch die Sorten Müller-Thurgau und Bacchus abgefüllt. Doch diese Sorten landen nicht umgehend in den Verkaufsregalen. „Einige Weine brauchen nach der Abfüllung noch einmal etwas Zeit, um zur Ruhe zu kommen“, begründet Martin Junge. Nach der Ruhephase in den Flaschen zeigen sie stärkere Aromen. Das kann einige Woche oder auch mehrere Jahre dauern. Ein bekanntes Beispiel sind die Rotweine. In Wackerbarth stehen die 2018 gelesenen Rotweine erst nach zwei Jahren im Verkaufsregal. „Unsere Weine werden genussfertig verkauft“, erläutert Junge. Wackerbarths Weine gehen erst über die Ladentheke, wenn sie ihr Aroma komplett entfaltet haben. Einige Weißweinsorten, wie der Kerner, brauchen nach der Flaschenfüllung nur wenige Wochen Ruhe. „Durch weitere Lagerung würde er seine junge, frische Geradlinigkeit einbüßen“, sagt Martin Junge. „Wein ist wie ein Lebewesen, er verändert sich mit dem Alter.“

Von Sören Hinze