Dresden

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU Dresden wird von Vorwürfen gegen ihre Arbeit an der Universität Leiden eingeholt. Die Doktorin war dort bis 2017 als Dozentin tätig. Laut aktuellen Medienberichten geht aus einem Untersuchungsbericht der Universität hervor, dass die Psychologie-Expertin in mindestens 15 Fällen bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen mangelhaft gearbeitet haben soll. Sie soll unter anderem Forschungsdaten manipuliert haben.

TU sieht keine Verstöße in Dresden

Seit 2019 waren die Vorwürfe an der niederländischen Universität bekannt und wurden untersucht. Die Hochschule hat sich offenbar 53 von 174 Veröffentlichungen angesehen. Bei mehreren Publikationen hätte beispielsweise die Zahl von Testpersonen nicht der Realität entsprochen. Mehreren Fachzeitschriften sei empfohlen worden, die Veröffentlichung zurückzuziehen.

Die TU Dresden reagiert zurückhaltend auf die Vorwürfe. Eine Sprecherin bestätigte, dass im November 2019 an der Universität Leiden eine Untersuchungskommission eingesetzt worden sei, die Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten einer dort tätigen Wissenschaftlerin prüfen sollte. Deren Ergebnis, das nun veröffentlicht wurde, laute, dass die betreffende Wissenschaftlerin in mehreren Publikationen die „Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis nicht eingehalten“ habe.

Arbeit in Dresden eng definiert

Bevor diese Untersuchungskommission in Leiden ihre Arbeit aufgenommen hatte, so erklärte die kommissarische Sprecherin der TU Dresden, Anne-Stephanie Vetter, sei die Wissenschaftlerin im Oktober 2019 an der TU Dresden als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Medizinischen Fakultät eingestellt worden. „Gleichwohl war zum Zeitpunkt der Einstellung gerüchteweise bekannt, dass es Vorwürfe gegen die Wissenschaftlerin gab und möglicherweise an der Universität Leiden ein entsprechendes Prüfverfahren eröffnet werden könnte“, erklärte die TU Dresden. Die tatsächliche Einleitung und der Ausgang des Prüfverfahrens seien zu diesem Zeitpunkt offen gewesen. Vetter: „Das Tätigkeitsfeld der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der TU Dresden wurde jedoch aufgrund des möglichen Verfahrens eng definiert und kontrolliert.“ Seit Beginn ihrer Tätigkeit an der TU Dresden seien „keine Meldungen über wissenschaftliches Fehlverhalten der betreffenden Wissenschaftlerin bekannt geworden oder gemeldet worden“.

Da sich die Untersuchungsergebnisse auf die Zeit der Wissenschaftlerin an der Universität Leiden beziehen, lägen „mögliche Konsequenzen primär bei der dortigen Universität“. Dies gelte insbesondere, da es sich bei dem Bericht einer Untersuchungskommission bezüglich der Vorwürfe zu wissenschaftlichem Fehlverhalten „um eine wissenschaftliche Einschätzung, jedoch nicht um ein gerichtliches Urteil handelt“.

Fehlverhalten wird nicht geduldet

An der TU Dresden werde wissenschaftliches Fehlverhalten „nicht geduldet und alles dafür getan, dies zu vermeiden beziehungsweise etwaige Vorwürfe aufzuklären“. Grundsätzlich sind daher alle wissenschaftlich tätigen Personen nach der „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen“ dazu verpflichtet, die gute wissenschaftliche Praxis einzuhalten und sich vor allem darin regelmäßig fortzubilden.

Prof. Veit Rößner, Direktor Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, wo die betreffende Wissenschaftlerin angestellt ist, erklärte, der Dekanin und dem Vorstand seien die Vorwürfe seit Donnerstag vergangener Woche durch eine journalistische Anfrage bekannt geworden. „Wir werden seitens des Universitätsklinikums Dresden und der Medizinischen Fakultät eine vollumfängliche Aufklärung unterstützen.“

Konsequenzen liegen bei Universität Leiden

Da sich die Vorwürfe auf die Tätigkeit an der Universität Leiden beziehen, gebe es keine rechtliche Grundlage, um hier tätig zu werden. Bei dem Bericht einer Untersuchungskommission handelt es sich um eine wissenschaftliche Einschätzung, nicht um ein juristisches Urteil. Dementsprechende Konsequenzen lägen in der Verantwortung der Universität Leiden, erklärte auch Rößner.

Eine Anfrage bei der Wissenschaftlerin blieb unbeantwortet. In einer persönlichen Erklärung hatte sie 2019 die Vorwürfe zurückgewiesen und den Umgang mit ihr kritisiert.

Die TU wurde zuletzt vor einem Jahr von einem schweren Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens erschüttert. Damals ging es um Manipulationsvorwürfe gegen den renommierten Prof. Hans-Ulrich Wittchen. Dabei geht es um eine bundesweite Psychiatrie-Studie („PPP-Studie“), bei der die Personalausstattung in Kliniken untersucht werden sollte. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe wird gegen Wittchen ermittelt. Bislang ohne Ergebnis.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte gegenüber DNN auf Anfrage mit: „Die Ermittlungen dauern an und werden noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.“ Weitergehende Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden, hieß es vom Sprecher der Staatsanwaltschaft Jürgen Schmidt.

Von Ingolf Pleil