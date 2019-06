Dresden

Wer mit wem und warum – diese Frage stellt sich aktuell mit Blick auf die alles andere als eindeutigen Verhältnissen nach der Stadtratswahl. Im Fokus stehen dabei die drei Stand jetzt noch fraktionslosen Mandatsträger Manuela Graul (Freie Bürger), Martin Schulte-Wissermann (Piraten) und Maximillian Aschenbach (Die Partei). In der Debatte um das Personal liegt inzwischen auch ein Vorschlag auf dem Tisch, der gleich noch mehr Fahrt ins Ringen um die Mehrheiten bringen könnte.

Bisher galt das Interesse an den drei Räten vor allem dahingehend, sie mit in eine der Fraktionen zu in­tegrieren. Grünen-Stadtrat Michael Schmelich hält den „krampfhaften Versuch“ die drei Räte „aufsaugen“ zu wollen al­lerdings für „problematisch“ – und schlägt nun vor, die Mindestgröße einer Fraktion im Dresdner Stadtrat von vier auf drei Mitglieder abzuschmelzen. Das Trio könnte dann beispielsweise ei­ne eigene Fraktion bilden – und hätte dann auch ohne einen An­schluss an andere deutlich mehr Mitwirkungsmöglichkeiten.

Aus Sicht des Grünen-Politikers könne es nicht Wählerwille sein, dass sich die drei Räte in die politische Abhängigkeit einer Fraktion be­geben. Eine Ansicht, die auch der neu in den Stadtrat gewählte FDP-Vertreter und liberale Kreischef Holger Hase teilt. „Als einzelner Stadtrat kann man wenig durchsetzen“, erklärt er und verweist etwa auf den Um­stand, dass nur Fraktionen Mitglieder in Ausschüsse schicken können. Auch das Thema Geld spielt dabei übrigens eine Rolle. Denn nur Fraktionen er­halten zur Erfüllung ihrer Aufgaben eigens finanzielle Mit­tel.

Gegenüber den DNN hatte Piraten-Stadtrat Martin Schulte-Wissermann erst kürzlich angekündigt, die Möglichkeit ausloten zu wollen, „ei­ne eigene Fraktion zu bilden.“ In der ablaufenden Le­gislatur war er Teil der Linksfraktion. Dazu müsste er nach den bisherigen Spielregeln ne­ben den beiden an­deren fraktionslosen Räten jedoch mindestens noch einen weiteren Stadtrat auf seine Seite ziehen, der für die Grünen, CDU, Linken, AfD, SPD, FDP oder Freien Wähler ein Mandat errungen hat. Sollte die bisherige Bestimmung kippen, dürfte dies die Chancen für sein Ansinnen in je­dem Fall verbessern.

Tatsächlich könnte ein solcher Schritt aber noch an ganz anderen Schrauben des äußerst komplexen machtpolitischen Stellwerks im Stadtrat greifen. Eine eigene Fraktion der drei Räte würde beispielsweise ausschließen, dass diese die Reihen der Linken auffüllen und sich deren Fraktion dann trotz Platz drei bei den Stimmen zu­mindest personell auf Augenhöhe mit den grünen Wahlgewinnern befindet.

Und auch für die Dresdner FDP könnte ein Abschmelzen der Hürde von Be­deutung werden. Die Liberalen sind zwar mit fünf Räten gewählt – angesichts der extremen Spannungen zwischen dem Kreisverband um Holger Hase und der Stadtratsfraktion um Holger Zastrow im Vorfeld der Wahl stellt sich aber durchaus die Frage, ob sich die Fraktion zu­sammenfinden und auf Dauer auch durchhalten wird. Würden die Fraktion platzen, könnte Holger Hase mit den eher seinem Lager zuzurechnenden Räten Robert Malorny und Christoph Blödner weitermachen.

Michael Schmelich betont ausdrücklich, dass es ihm vor allem um den angesprochenen „Demokratie-theoretischen“ Aspekt geht – zumal eine Verstärkung der Linksfraktion etwa keine Auswirkungen auf die Besetzung der Ausschüsse hätte. Auch für Holger Hase gehe es ausdrücklich um diesen Aspekt: „Wenn wir es mit gleichen demokratischen Chancen ernst meinen, sollten wir den drei Fraktionslosen eine eigenständige Arbeitsgrundlage geben“, hatte er zuvor bereits über Twitter verbreiten lassen. Von einem Scheitern der FDP-Fraktion gehe er im Moment nicht aus, erklärte Holger Hase gegenüber den DNN.

Um die Regeln zu ändern, müsste der Stadtrat an seine Geschäftsordnung ran. Grünen-Politiker Mi­chael Schmelich will nun zunächst innerhalb seiner Fraktion für seinen Vorschlag werben. Auch Holger Ha­se kündigte an, sich im Stadtrat für eine Ab­senkung der Fraktionsstärke einsetzen zu wollen.

Von Sebastian Kositz