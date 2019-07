Vorerst keine neue Moschee in Dresden

Lokales Religionshaus - Vorerst keine neue Moschee in Dresden Das Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum möchte eine komplett neue Moschee bauen – das muss allerdings noch warten. Der Bauantrag ist aktuell nicht genehmigungsfähig.

Beim Gebet in einer Moschee in Dresden am Straßburger Platz. Quelle: Dietrich Flechtner