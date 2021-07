Vor den Nazis versteckt und vergessen: Dresdner Tapezierer-Innungsfahne restauriert

Dresden

„So lange das deutsche Handwerk blüht – blüht auch das deutsche Land.“ So steht es frank und frei auf der Rückseite der Fahne der „Tapezier-Zwangs-Innung“. 1924, als die Fahne gefertigt wurde, wie die heute so suspekte Frakturschrift eine selbstverständliche Wortwahl, aber als die Fahne 1984 im Rahmen einer Präsentation der Berufsgruppe im Intecta-Kaufhaus in der Ernst-Thälmann-Straße (heute: Wilsdruffer Straße) gezeigt wurde, störte sich die SED-Nomenklatura entschieden an der Aussage. Also wurde pflichtschuldigst – noch fügte man sich, wenn die Partei mit den „abgehackten Händen“ im Signet etwas anordnete – diese Seite der Fahne mit weißem Gewebe abgedeckt.

Lob auf’s deutsche Handwerk

Diese etwa 139 Zentimeter lange, 126 Zentimeter hohe und aufwendig bestickte Innungsfahne gehört seit 2017 dem Dresdner Stadtmuseum, nun wurde sie umfassend restauriert der Presse gezeigt. Erstmal wird sie ins Depot wandern, aber zumindest im Rahmen der Dresdner Museumsnacht am 24. Juli kann die interessierte Öffentlichkeit zwischen 18 und 24 Uhr einen Blick darauf werfen, wobei die meisten von der Vorderseite noch viel mehr beeindruckt sein dürften als von der Rückseite, auf der außer dem Lob auf’s deutsche Handwerk noch ein einfaches schildförmiges Tapeziererwappen (Hammer, Zirkel, Kneifzange, Schere) inmitten einer Eichenlaubgirlande zu sehen ist.

Die Vorderseite zeigt nämlich mittig auf kreisförmigem Fond das Stadtwappen von Dresden (im Renaissancestil, um 1920), darüber den Schriftzug „Tapezierer-Zwangs-Innung“, darunter das Gründungsjahr der Innung der Täschner und Tapezierer 1784 (links) und das Jubiläumsjahr 1924 (rechts). Es war übrigens kein Geringerer als Sachsens Kurfürst Friedrich August (der Gerechte), der den Zusammenschluss der Dresdner Tapezierer anno 1784 beurkundete.

Man schrieb wiederum das Jahr 2017, als Karlfried Bisch-Chandaroff, Gerhard Weichelt und Steffen Dietz als Vertreter der Altmeister der ehemaligen Dresdner Innung der Tapezierer dem Stadtmuseum Dresden die nicht mehr taufrische und ob zahlreicher schadhafter und fragiler Stellen unbedingt restaurierungsbedürftige Innungsfahne übergaben.

Versteckt und vergessen

Es war mehr als nur der Zahn der Zeit, der an der Fahne genagt hatte. Nachdem 1933 die Nationalsozialisten im Reich regierten, war die Fahne alsbald in einer Werkstatt in der Chemnitzer Straße hinter einer Holzverschalung versteckt worden – und dann glatt lange vergessen worden. Erst im Zuge einer intensiven Suchaktion im Vorfeld des 200-jährigen Innungsjubiläums 1984 kam sie wieder zum Vorschein, wie Steffen Dietz mitteilte.

Nach der Wende wurde sie landauf landab gezeigt, wobei die intensive Nutzung dem Gesamtzustand der Fahne ebenso wenig zuträglich war ihr kurzzeitiger Verlust – 2015 klaute ein Dieb die Fahne inklusive Fahnenstock und Bannerschleife. Auch wenn der Langfinger rasch gefasst wurde, die Fahne gelangte erstmal in die Asservatenkammer der Polizei, bevor Dietz und die anderen Altmeister als Vertreter der früheren Innung die Fahne nach Anrufung eines Petitionsausschusses im Sächsischen Landtag schließlich und endlich wieder zurückerhielten.Über vier Jahre zog sich die Generalüberholung, die nicht zuletzt dank einer Spende der IDUNA NOVA in Höhe 1000 Euro möglich war, hin – wobei die Restauratorin Birgit Seeländer arbeitstechnisch real etwa ein „Dreiviertel-Jahr“ an dem guten Stück saß. Ausgeführt wurde die Restaurierung in der Textilrestaurierungswerkstatt der Museen der Stadt Dresden, zu deren Aufgaben nun mal nicht nur das Konzipieren von Ausstellungen gehört, sondern auch die Bestandswahrung, sprich Konservierung von Objekten für die Nachwelt.

Für eine fachgerechte Lagerung dieser , aber auch anderer Fahnen in einem eigens dafür konstruierten „Fahnenregal“, in dem Fahnen waagerecht ausgerollt werden könnten, sucht das Stadtmuseum Spender. Gut 1500 Euro kostet so ein Fahnenregal, wer sein Scherflein zu dieser Summe beitragen möchte, dem sei an dieser Stelle die Bankverbindung mitgeteilt: Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE23 8505 0300 3120 0000 34, Verwendungszweck: Stadtmuseum DD-Fahnenregal).

Alles in allem hat das Stadtmuseum Dresden so um die 200 Fahnen in seinem Bestand, etwa ein Viertel davon sind Innungsfahnen, wie Holger Starke, seines Zeichens Kustos für Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte am Stadtmuseum, erklärte.

PS: In einem umfangreichen Blog gibt die Restauratorin Birgit Seeländer detailliert Auskunft über die Arbeiten an der Fahne: www.blog-stadtmuseum-dresden.de/fahne/

