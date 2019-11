Spielort: Dresdner Weihnachts-Circus: Volksfestplatz Pieschener Allee im Ostragehege Dresden.

Spielzeit: Mittwoch, 18. Dezember (18.30 Uhr Premiere) bis Sonntag, 5. Januar.

Ökumenischer Gottesdienst: Donnerstag, 26. Dezember, 10 Uhr (Eintritt kostenlos).

Eintrittspreise: Vollpreis zwischen 30 und 45 Euro je nach Kategorie, ermäßigt zwischen 27 und 42 Euro je nach Kategorie; am Wochenende und an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember wird für alle Kategorien ein Zuschlag in Höhe von zwei Euro erhoben.

http://dwc.show/