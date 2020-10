Dresden

Im Frühjahr 2018 wurde Nicodemo R. aus dem Gefängnis entlassen. Wenige Monate später begann er an einer neuen Inhaftierung zu arbeiten. Zehn Anklagen verlas der Staatsanwalt nun im Amtsgericht. Eine Drogenkarriere zeichnet sich darin ab: crystalsüchtig, kein Geld, Beschaffungskriminalität. Der Angeklagte hat ein schon fast broschiertes Strafregister mit, so Richter Thomas Hassel etwas ironisch, „maßvollen 23 Einträgen“.

„Es war ein Teufelskreis“, sagte Nicodemo R. Der 47-Jährige ist Italiener, spricht aber kein Wort Italienisch, da er in Deutschland groß geworden ist. Er habe Koch gelernt, sehr früh Drogen genommen, die falschen Freunde kennengelernt, sei auf die schiefe Bahn gekommen. „Es war jeden Tag das gleiche, ich musste Geld beschaffen.“

Anzeige

Metallschrott oder Kunst?!

Und so stahl und hehlte er. Das heißt, er nahm von anderen Sachen an, von denen er wusste, dass sie geklaut waren und er sie zu Geld machen konnte. Besonders gern hochwertige Fahrräder. Oder Metallschrott – denn auch den kann man gut verkaufen. So zog der Angeklagte über Dresdner Baustellen, zum Beispiel der Uniklinik, klaute Kupfer und eine Bronzeplastik von der Terrasse des Künstlerhauses in Loschwitz. Schrott oder Kunst war ihm da egal, die Hauptsache Geld. Die Skulptur habe er nicht als Kunstwerk gesehen, ihn habe nur der Metallwert interessiert, erklärte Nicodemo R.

Ex-Frau verzeiht dem Angeklagten

Auch demolierte er die Wohnungstür seiner Ex-Frau, zerschnitt deren Couch und Kleidung. Mäntel, Kleider, Pullover, Hosen selbst ihre Schuhe sahen danach aus wie Scherenschnitte. Viele Frauen würden Letzteres nie verzeihen – seine Ex schon. Sie machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Da sie kein Interesse an Bestrafung hat, ließ die Staatsanwaltschaft diese Tatvorwürfe fallen.

Es blieb noch genügend übrig – es reichte für zwei Jahre und vier Monate Haft. Er wolle jetzt unbedingt eine Drogentherapie machen, erklärte der 47-Jährige.

Von Monika Löffler