Es gibt Leute, die trifft man immer wieder auf den Anklagebänken der Dresdner Gerichte – die scheinen da ein Abo zu haben. Ahmed S. zum Beispiel steht seit Donnerstag mal wieder vor dem Amtsgericht. Der Tunesier sitzt seit Monaten in U-Haft und will unbedingt raus. Sein Reisepass sei im März 2020 abgelaufen und er müsse wegen eines neuen dringend nach Berlin, erklärte er.

Das hätte er doch bequem vor dem ersten Lockdown regeln können oder danach im Sommer. Nur war er da mit anderen Dingen beschäftigt: Die Anklage listet Drogenhandel, Diebstahl, versuchte Erpressung, Unterschlagung, Hausfriedensbruch und Beleidigung auf. Warum er zum Beispiel die Leiterin eines Wohnheims auf der Bauhofstraße als „Scheiß Ausländerin“ bezeichnete, erklärt sich nicht von selbst – aber sagen und erklären will der 41-Jährige nichts.

Im Juli wurde er in Löbtau mit 23 Gramm Crystal in der Unterhose aus dem Verkehr gezogen. Eigentlich hatten ihn die Beamten wegen eines Diebstahlverdachts kontrolliert. Das bestätigte sich nicht, aber einem Polizisten fiel auf, dass Ahmed S. heimlich etwas aus seiner Umhängetasche nahm und in seiner Hose verschwinden ließ. „Eine Durchsuchung oder einen Blick in seine Hose lehnte er aus religiösen Gründen ab, so fuhren wir mit ihm aufs Revier.“

Dort wurden Cliptütchen mit Crystal in seinem Slip und eine Feinwaage in seiner Tasche gefunden. Die Drogen habe man ihm zugesteckt, hatte Ahmed S. damals erklärt. In die Unterhose? Der Prozess wird fortgesetzt.

