Vor 50 Jahren starb der expressionistische Dresdner Dichter Rudolf Adrian Dietrich

Dresden

Sein exzentrischer Lebensstil soll in Dresden für Aufsehen gesorgt haben. Man beschrieb ihn als „langhaarig, mit schwarzem Gehrock, Monokel, steifem Hut, Handschuhen und silberbeknauftem Stock“. Der Autor Alfred Günther nannte ihn einen der wenigen echten Bohémiens, die Dresden aufwies. Über alle Äußerlichkeiten hinaus war er eine der wichtigen Figuren des Dresdner Expressionismus: Rudolf Adrian Dietrich.

Kriegsverletzt, Suizidversuch

Am 15. August 1894 in Berlin geboren, war Dietrich mit seiner Familie im Frühjahr 1907 nach Dresden gekommen, hatte das Gymnasium zum Heiligen Kreuz besucht und eine kaufmännische Lehre in einer Firma für Farben und Malutensilien absolviert. Als junger Mann arbeitete er als Pfleger in der evangelischen Stiftung Tannenhof in Remscheid, versuchte sich in Berlin als Journalist und veröffentlichte mit neunzehn seine ersten Prosatexte in Zeitschriften und die ersten Gedichte in Franz Pfemferts „Aktion“. Ende 1914 kam er zurück nach Dresden, arbeitete als Volontär in einem Verlag und als Dienstbote einer Krankenkasse. Gemeinsam mit dem späteren Verleger Felix Stiemer, der zu dieser Zeit in der Buchhandlung Bender in der Waisenhausstraße arbeitete, initiierte Dietrich Lesungen moderner Dichtung.

Die erste Reihe, „Haus Sonnenborn“ genannt, eröffnete er im April 1915 im Keglerhaus an der Ostra-Alle mit eigenen Werken. Als die Reihe im Folgejahr als „Weiße Chrysantheme“ fortgesetzt wurde, stand Dietrich schon an der Front. Nach einer Kriegsverletzung im Lazarett beging er einen Selbstmordversuch, wurde in die psychiatrischen Anstalten in Arnsdorf und auf dem Sonnenstein eingewiesen und schließlich im Mai 1917 als „dauernd kriegsuntauglich“ entlassen. Er ging einige Monate nach Berlin, kehrte im August nach Dresden zurück, wohnte zunächst in der Cranachstraße 16 und quartierte sich dann beim Maler Conrad Felixmüller in Loschwitz ein.

Die Kunstszene der als konservativ verschrienen Residenzstadt war in jener Zeit im Aufbruch. Kokoschka kam nach Dresden, wurde später Professor an der Kunstakademie, seine Stücke wurden im Albert-Theater gezeigt, Hasenclever kam auf die Bühne, das Königliche Theater zeigte Reinhard Goerings „Seeschlacht“, später wurden expressionistische Dramen von Friedrich Wolf, Stramm, Sternheim und Kaiser gespielt, die Galerien Ernst Arnold, Emil Richter und „Neue Kunst Fides“ zeigten moderne Kunst.

Grauen des Krieges

In der neu gegründeten „Expressionistischen Arbeitsgemeinschaft“ wurde Dietrich ein aktives Mitglied, und als Felix Stiemer den „Dresdner Verlag von 1917“ gründete, wurde Dietrich einer der wichtigsten Autoren. In den nächsten Jahren veröffentlichte er im Verlag sieben Titel, kleine, meist bibliophile Ausgaben oder Flugblätter, wie sie zu der Zeit üblich waren. Neben dem Drama „Harmageddon“ waren es Prosastücke, in denen die Grauen des Krieges thematisiert wurden, Gedichte, vor allem aber der Band „Der Gotiker“. Es wird sein Hauptwerk bleiben, er wird es fortschreiben und in immer wieder erweiterten Fassungen veröffentlichen, es wird sein Markenzeichen,

Dietrich, das war jetzt „Der Gotiker“. Erst in einem 1961 erschienenen Rückblick hat er die Beziehungen des Expressionismus zu Gotik oder Romanik relativiert, als „lediglich metaphorische Hilfsmittel im sprachbildnerischen Widerstandskampf gegen die konventionelle Herzensträgheit“, denn alle „Traditionsverpflichtung“ habe „der Krieg ad absurdum geführt“.

Dietrich veröffentlichte in allen wichtigen Zeitschriften des Expressionismus, darunter in den in Dresden erscheinenden „Menschen“, „Zwinger“, „Der silberne Spiegel“ oder „Neue Blätter für Kunst und Dichtung“. Zum Freundeskreis gehörten neben Felixmüller vor allem Walter Rheiner und Otto Griebel. Ab Oktober 1918 gab er dann seine eigene Zeitschrift heraus: „Der Komet“. Als „das einzige prägnante, wahrhaft unabhängige und unliterarische Flugblatt Europas im Kriege und während der Revolution“ apostrophiert, erschienen bis September 1919 zwölf Blätter, neben eigener Kurzprosa im Blatt 1 unter anderem Texte von Johannes Baader, Franz Jung und Jakob Harringer, sowie Grafik von Otto Griebel und Marcel Janco.

Kurzzeitiger Optimismus

Dietrich, inzwischen verheiratet und in der Villa der Gräfin Reuß am Rißweg wohnend, war jetzt von „einem später nie wiederkehrenden Optimismus erfüllt hinsichtlich seiner Erfolge als Schriftsteller“. Dieser Zustand währte allerdings nur wenige Monate, bald brachte ihn die wirtschaftliche Lage im Nachkriegssachsen in Schwierigkeiten, und er beschloss, „in eine andere Gegend zu ziehen, die noch nicht so arm“ war. Die Gelegenheit dazu bot ihm schließlich Karl Bienert, der Sohn von Ida Bienert, der Musikdirektor in Konstanz am Bodensee war. Auch in Konstanz gab er eine Zeitschrift heraus, doch auch hier blieb er nur kurze Zeit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Dietrich in Berlin, wo 1946 der Roman „Struensee“ erschien, eine weitere Fortschreibung von „Der Gotiker“. Rudolf Adrian Dietrich starb am 11. Oktober 1969.

Von Jens Wonneberger