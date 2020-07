Vor 100 Jahren wurde der Dirigent Herbert Kegel in Dresden geboren

Dresden

Gleich zweimal wird in diesem Jahr die Erinnerung an Herbert Kegel wachgerufen. Heute vor 100 Jahren, am 29. Juli 1920 wurde der große deutsche Dirigent in Dresden geboren und vor 30 Jahren, am 20. November 1990 erschütterte die Nachricht von seinem Freitod die musikalische Öffentlichkeit. Herbert Kegel, einer der großen Dirigenten seiner Zeit, war wie nur wenige mit der Musik des 20. Jahrhunderts verbunden. Fast drei Jahrzehnte davon hat er mit seinem unermüdlichen Engagement dem Rundfunk in Leipzig gewidmet. Studiert hatte Kegel am Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden, wo Boris Blacher sein wichtigster Lehrer war. Entscheidende Impulse kamen auch von Karl Böhm, der bis 1940 als GMD die Dresdner Oper leitete und sich damals noch stark für die Moderne einsetzte.

Die Ära Kegel ging in die Musikgeschichte ein

Nach Kriegsdienst und Kriegsende 1945 folgten für Herbert Kegel kurze Stationen als Kapellmeister in Pirna und Rostock. Hermann Abendroth war es, der Kegel 1949 nach Leipzig holte und ihn mit der Aufgabe betraute, den noch im Aufbau befindlichen Rundfunkchor und ab 1953 auch das Große Rundfunkorchester zu leiten. In kurzer Zeit entwickelte er den Rundfunkchor Leipzig zu einem Ensemble von Weltgeltung. Von Anfang an nahm er auffallend viel zeitgenössische Chormusik ins Repertoire. Darunter waren mehrere Uraufführungen von Chorwerken Paul Dessaus. Auch mit dem Großen Rundfunkorchester realisierte Kegel herausragende, oft unkonventionelle Konzert- und Produktionsvorhaben.

Nach dem Tod von Hermann Abendroth im Jahr 1956 wurde Kegel 1958 zunächst Erster Dirigent und ab 1960 Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Leipzig. Bis 1978 währte diese Zusammenarbeit, die als die Ära Kegel in die Musikgeschichte Leipzigs und weit darüber hinaus eingegangen ist. Ihr Markenzeichen waren äußerst klug gestaltete Programme, stark geprägt von Werken der klassischen Moderne und ungezählten Ur- und Erstaufführungen. Herausragende Erlebnisse boten insbesondere die großen chorsinfonischen Abende, in denen beispielsweise die „Glagolitische Messe“ von Leos Janácek, das „War Requiem“ von Benjamin Britten oder auch das skandalumwitterte Oratorium „Das Floß der Medusa“ von Hans Werner Henze zur Aufführung kamen. Henze gehörte zu den Komponisten, die Kegel zu Konzerten nach Leipzig einlud, um eigene als auch Werke anderer Komponisten zu dirigieren. So waren u.a. Werner Egk, Ernst Krenek, Witold Lutoslawski, Krzysztof Penderecki und Cristóbal Halffter als dirigierende Komponisten zu Gast.

Gefürchtet für seine hohen Ansprüche

Neu unter Kegels Leitung waren auch exemplarische konzertante Aufführungen von Schlüsselwerken der Opernliteratur wie Alban Bergs „Wozzeck“, Ferrucio Busonis „Doktor Faust“ und in Zusammenarbeit mit der Schallplatte Richard Wagners „Parsifal“ mit dem jungen René Kollo in der Titelrolle, bis heute eine Referenzaufnahme dieses Werkes. Herbert Kegel war es auch, der in Leipzig die Tradition begründete, alljährlich am Vorabend des 1. Mai Ludwig van Beethovens Neunte Sinfonie aufzuführen, immer kombiniert mit einem zeitgenössischen Werk. So sind in diesem Zusammenhang beispielsweise Arnold Schönbergs „Ein Überlebender von Warschau“, Bohuslav Martinus „ Lidice“ und Luigi Nonos „La Victoire de Guernica“ erklungen.

Herbert Kegel Quelle: Philharmonie

Herbert Kegel allein auf die Moderne festzulegen, wäre allerdings zu kurz gegriffen. So sind zum Beispiel seine Einspielungen der kirchenmusikalischen Frühwerke von Wolfgang Amadeus Mozart stilistisch traumwandlerisch sichere, musikalisch beglückende Kleinodien, noch dazu mit einem legendären, aufeinander eingeschworenem Solistenensemble – seiner damaligen Frau Celestina Casapietra, Annelies Burmeister, Peter Schreier und Hans-Christian Polster.

Bei allem, was Kegel tat, nahm er dabei beste Tugenden und ideale Bedingungen der Arbeit an einer Rundfunkanstalt in Anspruch: tiefe Werkkenntnis bis ins letzte Detail hinein, höchste Anforderungen an die Präzision bei allen Ausführenden, extrem deutliche Textverständlichkeit bei Vokalsolisten und dem Chor. Das waren Ansprüche, die Herbert Kegel immer zuerst an sich selbst stellte, für die er aber auch gefürchtet und nicht immer geliebt wurde.

Hochgeschätzter Musiker

Nach erfüllten Jahren in Leipzig wechselte Herbert Kegel 1977 auf die Position des Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie. Kegel wandte sich hier stärker dem klassischen Repertoire zu. So entstand u.a. eine hoch gelobte und vor allem in Japan erfolgreiche Einspielung aller Beethoven-Sinfonien. Aber auch in Dresden glänzte Kegel mit Aufführungen außergewöhnlicher Werke, so zum Beispiel mit der Oper „Der Großinquisitor“ seines Lehrers Boris Blacher oder den bis dahin hier noch nicht aufgeführten Gurre-Liedern von Arnold Schönberg. Im Rahmen der Musikfestspiele 1986 fand unter Kegels Leitung die Dresdner Erstaufführung von Schönbergs Monumentalwerk statt (in Dresden nur noch zweimal gefolgt – 1995 mit Giuseppe Sinopoli und im März diesen Jahres mit Christian Thielemann als letztem musikalischen Großereignis unmittelbar vor Eintritt der Corona-Krise).

Seit 1985 freischaffend litt Herbert Kegel in den Folgejahren unter schweren psychischen Problemen. Persönliche Krisen und Schwierigkeiten im Umgang mit der neuen Zeit führten zum tragischen Ende dieses hochgeschätzten Musikers, dessen wir in diesem Jahr gedenken.

Von Michael Oehme