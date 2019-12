Dresden

Der Immobilienkonzern Vonovia betreibt Imagepflege. Bei der Initiative „ Vonovia bewegt“ können Projekte und Vereine für eine Förderung vorgeschlagen werden, wie ein Vonovia-Sprecher erklärte. Jeden Monat gehen 1000 Euro an ein Vorhaben in Dresden oder Duisburg. Vertreter der Mitarbeiter, Betriebsrat und Management entscheiden, welches Projekt unterstützt werden soll.

Im Dezember vergab Vonovia den Förderbetrag erstmals – an das Förderzentrum „ Albert Schweitzer“ in Dresden. Aktuell lernen an der Schule zur Lernförderung 202 Mädchen und Jungen in 18 Klassen. Mit dem Geld soll ein „ Spielplatz für lernbehinderte Kinder“ errichtet werden. Geplant ist ein moderner Spielplatz, der dazu beiträgt, dass sich die Kinder in den Pausen und nach dem Unterricht bewegen können.

In Vertretung von über 1000 Vonovia-Mitarbeitern in Dresden übergaben jetzt Andreas Süßenbach, Leiter Operations Kundenservice, und Thuy Ly Kukutz, Aisstenz bei Vonovia, den symbolischen Scheck an Schulleiter Jörg Jacobi. Kinder, Eltern und das Lehrerteam freuten sich über die Spende, die während einer Adventsaufführung übergeben wurde.

Von tbh