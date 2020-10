Dresden

Das Wohnungsunternehmen Vonovia engagiert sich jetzt in Dresden auch für den Natur- und Artenschutz, indem es Lebensräume für Insekten schafft. Damit das fachgerecht geschieht, arbeitet die Vonovia mit dem Naturschutzbund zusammen.

Alle Wohnquartiere werden überprüft

Bislang sind stadtweit in fünf Quartieren Wildblumenwiesen mit einer Gesamtfläche von 3.356 Quadratmetern angelegt, darunter an der Reicker Straße, der Michelangelostraße und der Stübelallee. Laut Regionalbereichsleiterin Martina Pansa prüfe die Vonovia in allen ihren Wohnquartieren, ob u.a. Wildblumenwiesen kurz geschnittene Rasenflächen ablösen können. Aktuell seien an 14 weiteren Standorten Insektenhabitate und Wiesen mit einer Gesamtfläche von 6.850 Quadratmetern in Vorbereitung.

Mehr Wildblumen, Bäume und Sträucher

„Die gängigen Grünflächen in den Wohnquartieren mit gemähtem Rasen und akkurat geschnittenen Hecken tragen wenig zum Artenschutz bei. Eine Bepflanzung mit mehr Bäumen und Sträuchern, Blühstreifen zwischen den Häusern sowie Nistkästen an den Gebäuden schaffen die dringend benötigten Lebensräume mitten in der Stadt“, ist sich Gabriel Koch, Leiter Wohnumfeld Service bei Vonovia in Dresden, der für die Umgestaltung der Grünflächen zuständig ist, bewusst.

Zusammengerecht werden alle Insektenfreundlich umgestalteten Flächen mindestens der Größe eines Fußballfeldes entsprechen, verspricht die Vonovia. 250.000 Euro würden in das Projekt investiert. Die Einrichtung der Insektenoasen werde nicht auf die Miete umgelegt, so das Unternehmen.

