Wie Vonovia in Dresden für Transparenz sorgen will

Dresden

Etwa 39 000 Wohnungen, in denen rund 100 000 Menschen leben, ein Marktanteil von 13 Prozent: Der Immobilienkonzern Vonovia ist in Dresden der größte private Vermieter. Von den Linken wird das börsennotierte Unternehmen häufig als „Heuschrecke“ und „ Miethai“ tituliert. Jetzt präsentierte die Vonovia Zahlen, die das Gegenteil belegen sollen.

Wie viel Geld investiert das Unternehmen in Dresden ?

Millionenbeträge. 2018 flossen laut Regionalbereichsleiterin Martina Pansa 119 Millionen Euro in den Dresdner Bestand, 2019 waren es 108 Millionen Euro. Für 2020 sind rund 100 Millionen Euro geplant.

Was geschieht mit den Millionen?

Wichtigstes Vorhaben ist der Brandschutz für die 17-geschossigen Hochhäuser. 204 Wohnungen gibt es in jedem dieser Gebäude, die jetzt im bewohnten Zustand saniert werden. „Wir nehmen die Badwand heraus“, erklärt Pansa den Umfang der Arbeiten, „dahinter liegen die Installationsschächte, die abgeschottet werden müssen.“ Für die Mieter heißt das: Sie müssen Dusch- und WC-Container vor dem Hauseingang nutzen. In den vergangenen beiden Jahren wurden 1200 Wohnungen auf diese Weise saniert. Bis 2025 sollen alle 5000 Hochhauswohnungen saniert sein.

Baut die Vonovia auch neue Wohnungen in Dresden ?

2019 sind 135 neue Wohnungen fertig geworden: 74 an der Reicker Straße, 49 an der Stübelallee und zwölf am Jägerpark. Alle wurden in serieller Bauweise errichtet, also mit vorgefertigten Modulen. „An der Stübelallee stand der Rohbau innerhalb von sechs Wochen“, so Pansa. „Das ist unschlagbar.“ Insbesondere für die Nachbarn, die nur über kurze Zeit Baulärm und Dreck ertragen mussten. Für dieses Jahr hat die Vonovia Pläne für 130 neue Wohnungen. Wo gebaut wird, verrät sie noch nicht. „Das werden wir erst un­seren Nachbarn mitteilen, bevor wir es öffentlich machen.“

Wie viele Mitarbeiter hat der Großvermieter Dresden ?

Auch wenn sich die Konzernzentrale in Bochum befindet, ist Dresden ein wichtiger Vonovia-Standort. Etwa 1000 Mitarbeiter beschäftigt der Konzern hier, darunter 370 Handwerker, 80 Objektbetreuer und 100 Mitarbeiter in der Grünpflege.

Wie hoch ist die Miete in den Vonovia-Wohnungen?

Im Schnitt kostet der Quadratmeter 6,19 Euro. Zum Vergleich: Die Durchschnittsmiete in Dresden beträgt 6,48 Euro pro Quadratmeter. Für Neubauwohnungen liegen die Mieten bei der Vonovia zwischen neun und zehn Euro.

Welche Neuerungen gibt es für die Mieter?

Gerade erst hat Vonovia eine Mieter-App freigeschaltet, mit der alle wichtigen Kontakte gesteuert werden können. So kann der Mieter bei Problemen auf den Terminkalender eines Handwerkers zugreifen, verspricht Vonovia-Manager Andreas Süßenbach. „Mit dieser App sorgen wir für maximale Transparenz.“

Von Thomas Baumann-Hartwig