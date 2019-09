Sanierungspläne in Dresden-Gorbitz: Vonovia-Entwürfe stoßen auf Kritik

Dresden

WHH 17 ist eine ziemlich blutleere Abkürzung für einen Gebäudetyp, der immerhin 56 Mal im Dresdner Stadtgebiet vertreten ist. Wohnhochhaus 17 heißt es ausgeschrieben, der Architekt Josef Kaiser konzipierte 1963 den schlanke Wohnturm für den Wiederaufbau von Berlin – mit 17 Etagen und 240 Wohnungen. Der 52 Meter hohe Gebäudetyp trat seinen Siegeszug durch die DDR an und kam auch nach Dresden.

Architektin: Die Gebäude als Vierergespann betrachten

Endlich, sagt Stadtteilkümmerer und Gorbitz-Experte Mathias Körner, werde die Debatte über die DDR-Architektur versachlicht. „Diese Gebäude besitzen ihren Wert. Das Beste wäre es, wenn die Fassade so bleiben würde, wie sie ist.“ In Gorbitz am Amalie-Dietrich-Platz ragen vier 17-geschossige Wohntürme in die Höhe, drei direkt nebeneinander und einer etwas versetzt an der Braunsdorfer Straße.

Der 17-Geschosser auf der Braunsdorfer Straße war das erste Dresdner Haus mit Concierge-Dienst. Historisches Detail: Die Goldene Hausnummer aus DDR-Zeiten hängt noch am Gebäude. Quelle: Ralf U. Heinrich

Das Wohnungsunternehmen Vonovia will die Hochhäuser sanieren und mit dem einzeln stehenden an der Braunsdorfer Straße beginnen. Der Brandschutz muss auf Vordermann gebracht werden, die Mieter sollen neue Bäder erhalten, kündigte Regionalleiterin Martina Pansa an. Auch die Fassade will Vonovia anfassen und hat das Dresdner Büro IGC mit Vorschlägen beauftragt.

„Wir müssen die Gebäude als Vierergespann betrachten“, sagt Architektin Christiane Hähle. Heißt: Mit der Braunsdorfer Straße werden die Weichen für das gesamte Gorbitzer Ensemble gestellt. Vonovia bekenne sich zum Erhalt der aufwendig gearbeiteten Balkonbrüstungen und der Fassade aus Crinitzer Keramik. „Die Gliederung des Baukörpers bleibt“, erklärt die Architektin die Pläne, „wir wollen das Hochhaus aber in die Neuzeit überführen.“

Entwurf: Balkonbrüstungen mit Elementen verbinden

Die Balkonbrüstungen sollen mit Elementen verbunden werden, so dass eine durchgezogene Linie entsteht. Das markante Blaugrün will die Architektin durch Grau- und Orange-Töne ersetzen. Vonovia hat bereits eine Teilbaugenehmigung erhalten, das Gebäude ist schon eingerüstet.

Die 17-Geschosser sind weithin sichtbar und bilden das „Tor“ zu Gorbitz. Quelle: Dietrich Flechtner

Was Vonovia fehlt, ist die Zustimmung der Gestaltungskommission. „Man respektiert den Plattenbau nicht als Architektur“, findet Kommissionsmitglied Thomas Kaup, „das ist doch eine so tolle Platte – radikal entworfen und unheimlich sorgfältig gearbeitet. Ich kann mir die Betonung der Horizontalen nicht vorstellen.“ Kaups Kollege Ole Flemming forderte die Architektin auf, einen Schritt zurückzugehen und den Häusern kein neues Kleid anzuziehen. Die Wirkung der Balkons dürfe nicht abgeschwächt werden.

Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, empfahl der Architektin, die Modularität des Gebäudes erlebbar werden zu lassen. „Diese Hochhäuser sind ein Identitätsmerkmal. Wir sehen die durchgezogenen Bänder nicht so positiv.“

Mathias Körner, Gorbitz-Experte und Liebhaber des industriellen Bauens, fordert, dass die Fassade der 17-Geschosser erhalten wird.

Gorbitz-Experte: Keramik-Fassade unbedingt erhalten

Das Votum der Gestaltungskommission spricht dem Gorbitz-Experten Körner aus dem Herzen. „Das Gremium hat sich das erste Mal mit Gorbitz befasst und war sogar vor Ort.“ Er würde es für sinnvoll erachten, eine Farbkonzeption für den gesamten Stadtteil zu erarbeiten und dann die Entwürfe für die Hochhäuser zu bewerten. „Orange hat seinen Reiz, weil diese Farbe in der Entstehung von Gorbitz eine Rolle gespielt hat.“

Eigentlich, sagt Körner, hätten die Hochhäuser eine grüne Fassade erhalten sollen. Aber bei der Herstellung der Keramikplatten sei wohl etwas schief gegangen und der charakteristische blaugrüne Ton entstanden, der vielfach als Blau wahrgenommen werden. „Wo gibt es sonst in Dresden noch Keramikfassaden. Ein sehr edles Material“, zeigt sich der Gorbitz-Experte beeindruckt. „Unbedingt erhaltenswert“, findet er.

