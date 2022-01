Vonovia-Wohnungen und Kleingärten für Dresden

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden und das Wohnungsunternehmen Vonovia suchen nach einem Verfahren zum möglichen Ankauf von bis zu 3000 Vonovia-Wohnungen durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG. Diese Größenordnung ist Teil einer gemeinsamen Strategie für die künftige Zusammenarbeit, wie Dresden und Vonovia am Dienstag erklärten. Ende März soll eine gemeinsame Absichtserklärung unterschriftsreif vorliegen. Die Kernthemen: eine gemeinsame Klimastrategie, die Stabilisierung von Stadtteilen und die Zukunft bezahlbaren Wohnens. DNN hatte exklusiv über die geplante strategische Partnerschaft berichtet.

Einer der wichtigsten Partner für Dresden

„Die Städte werden die großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam mit den großen Wohnungsunternehmen bewältigen können. Vonovia ist mit mehr als 45 000 Wohnungen in Dresden einer der wichtigsten Partner für diese Entwicklungen in Dresden“, erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Arnd Fittkau, Vorstand (CRO) von Vonovia, sagte: „Vonovia ist ein Teil der Stadtgesellschaft in Dresden. Wir übernehmen dort seit vielen Jahren Verantwortung für gutes Wohnen und gelingendes Zusammenleben. Gemeinsam mit der Stadt möchten wir diesen Weg weitergehen und werden nun fest vereinbaren, in welchen Themenbereichen wir weitere gemeinsame Aktivitäten starten werden.“

Belegungsrechte im Stadtgebiet umverteilen

Die Partner wollen die soziale Durchmischung in Dresden fördern und dafür Belegungsrechte umverteilen. Vonovia bietet der Landeshauptstadt 10 000 preiswerte Wohnungen, die sich auf wenige Stadtteile konzentrieren. „Im Augenblick tragen Prohlis und Gorbitz die Hauptlast“, so Hilbert, „was zahlreiche soziale Herausforderungen nach sich zieht.“

Gemeinsame Projekte für besseres Zusammenleben

Vonovia und Stadt wollen gemeinsam Quartiere mit besonderen Bedarfen entwickeln, unter anderem Prohlis, Gorbitz und Johannstadt. In diesen Stadtteilen sollen Projekte zur Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders und der Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements initiiert werden. Bereits 2021 hatten die Partner eine Kooperationsvereinbarung für das Modellprojekt „Wohnhof Hopfgartenstraße“ in Johannstadt unterzeichnet, in dem es um konkrete Schritte für ein besseres Zusammenleben im Stadtteil geht.

Schnelles Baurecht in neuen Quartieren

Die Stadt und Vonovia wollen gemeinsam die Quartiere Windmühlenstraße in Niedersedlitz und Johnsbacher Weg in Seidnitz entwickeln. Der Fokus soll darauf liegen, schnell zu Baurecht zu kommen, Fördermittel für die Gebietsentwicklung zu akquirieren und klimaangepasste Bauweisen zu prüfen.

Fernwärme für Vonovia-Quartiere

Für den Klimaschutz wird Vonovia die Nutzung städtischer Fernwärme für bestehende Wohnquartiere prüfen. Das Immobilienunternehmen kündigte quartiersbezogene Energie- und Klimaschutzkonzepte an und will Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit den wissenschaftlichen Einrichtungen in Dresden prüfen. Das gelte insbesondere für die Verbesserung der Energieeffizienz von bestehenden Gebäuden.

Dresden erhält Kleingartenanlagen

Im Zuge der Kooperation sollen die Kleingartenanlagen, die sich auf Grundstücken von Vonovia befinden, an die Stadt übergehen. „Ziel ist es, den Bestand dieser Anlagen im kommunalen Besitz langfristig zu sichern“, kündigte Hilbert an.

Der Oberbürgermeister bezeichnete die Vereinbarung als „Meilenstein für die kommenden Jahre – für die Mieter, die Kleingärtner, den Klimaschutz und die Forschungslandschaft.“ Er hoffe sehr, dass der Stadtrat diesen Prozess konstruktiv begleite. Fittkau sagte, Vonovia freue sich auf die weitere Konkretisierung und Ausarbeitung gemeinsamer Projekte. „Wir werden unseren Beitrag zum Klimaschutz und zum guten Wohnen für die Menschen in Dresden leisten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig