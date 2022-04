Dresden

Grüner Tee und Kirschkuchen. So sieht Tetiana Bieliaevas Mittagessen aus, als ich mich mit ihr in einem Dresdner Café treffe. „Nach den Kindern muss ich immer erst einmal etwas essen“, sagt die 46-Jährige und meint ihre Tätigkeit ein paar Meter weiter im World Trade Center.

Seit drei Wochen hilft Bieliaeva hier in der „Lernwerkstatt“, in der Studenten und Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden den jüngsten Flüchtlingen aus der Ukraine von Montag bis Freitag einen Treffpunkt bieten, bis sie in Dresden einen Schulplatz bekommen. Sie liebe die Arbeit, sagt Bielia­eva. Auch wenn sie heute ge­gen den Lärmpegel der Kinder ankämpfen musste. Tee für die Stimmbänder, Kuchen für die Nerven.

„Es geht mir gut“

Tetiana Bieliaeva trägt dieselbe dunkelblaue Steppjacke wie bei unserem ersten Interview, ein Tag nach ihrer Flucht vor der russischen Invasion. Und doch sieht sie ganz anders aus. Ihre Haut ist rosig, der Blick wach, die Mundwinkel die meiste Zeit oben. „Es geht mir gut“, sagt die Frau mit den langen, graubraunen Haaren. „Das Wetter ist etwas kälter geworden, aber im Allgemeinen geht es mir gut.“

Vor einem Monat hat Tetiana Bielia­eva mit ihren beiden Söhnen, 15 und 17 Jahre alt, die Ukraine verlassen. Als sie aufbrachen, fielen in ihrer Heimatstadt Kiew bereits die Bomben vom Himmel. Zwei Rucksäcke konnte jeder mitnehmen. Der Familienvater und der älteste Sohn mussten bleiben. Männer ab 18 Jahre behält die Ukraine seit Kriegsbeginn für sich. Wie in Tausenden anderen Fällen hat der Angriff Russlands auch ihre Familie entzweit. Während der eine Teil in Dresden in Sicherheit ist, lebt der andere Kriegsalltag. Ein Gruppenchat auf Viber verbindet die beiden Welten. „Immer wenn ich mit ihnen schreibe, merke ich, wie sehr ich sie vermisse“, sagt Tetiana Bieliaeva. Wann sie sich wiedersehen werden? „Das weiß ich nicht.“ Wie es weiter gehe, könne aktuell niemand sagen. Ein Satz, den die Frau in unserem Interview immer wieder sagt.

Als die Kinder das erste Mal wieder lachten

Die ersten Tage nach ihrer Ankunft kam Bieliaeva mit ihren Söhnen bei ihrer ehemaligen Schulfreundin Na­talija Bock unter, die in Dresden die ukrainische Gemeinde vertritt. Heute wohnen die drei bei einem Dresdner Arzt und dessen Familie. Auf lange Sicht wollen sie eine eigene Wohnung, doch hierfür brauchen sie die Registrierung in Dresden, auf die sie aktuell noch warten. Vor drei Wochen, erzählt Bieliaeva, gaben ihre Gastgeber eine Geburtstagsparty. Aus dem Fenster habe sie beobachtet, wie ihre beiden Söhne un­ter blauem Himmel mit den anderen Kindern im Hof Rundlauf-Tischtennis spielten. Ein Moment, den die dreifache Mutter als einen der schönsten seit ihrer Flucht abgespeichert hat. „Weil ich meine Kinder da das erste Mal wieder habe lachen sehen.“

Welche seelischen Spuren das Erlebte hinterlassen wird, wisse sie nicht, sagte die Ukrainerin bei unserem ersten Gespräch. Und heute? „Die Kinder haben immer noch Schlafstörungen. Obwohl wir nun unter ruhigen Umständen leben.“ Während der ältere Sohn bereits Anschluss gefunden habe und mit seiner Analogkamera Bilder von seinem neuen Zuhause mache, ziehe sich sein Bruder noch zurück, könne sich erst öffnen, wenn er allein mit seiner Mutter ist.

Kinderzeichnungen vom Krieg

Auch die Kinder in der „Lernwerkstatt“ brauchen ihre Zeit, weiß Tetiana Bieliaeva. Als studierte Lehrerin, die Ukrainisch, Englisch und Deutsch spricht, fungiert sie als Sprachrohr zwischen Flüchtlingen und Projektleitern. Wenn sie ankommen, malen viele Kinder Kriegsszenen, oft von einer Ukraine, die Putins Russland besiegt. Andere wollen den Krieg im Spiel nachstellen. „Die Kinder wissen, warum sie hier sind“, sagt die Lehrerin. Doch bereits nach kurzer Zeit habe sie bei vielen von ihnen eine Veränderung wahrnehmen können. Manche malten nun Bilder von Blumen, Frühling und der Sonne. Und manche fingen schon an, mit den Lehrern zu streiten. Ein gutes Zeichen, erklärt Tetiana Bieliaeva und lacht.

Sie will weiterhin Teil der „Lernwerkstatt“ sein, doch die Arbeit ist freiwillig. Um finanziell selbstständig zu werden, sucht die 46-Jährige bereits nach einer bezahlten Stelle als Lehrkraft. Wenn sie beruflich Fuß fasst, kann sie sich vorstellen, langfristig in Dresden zu bleiben. „Die Menschen hier sind aufgeschlossen und helfen uns, wo sie nur können.“ Doch gibt es auch Momente von Heimweh? Bieliaeva schweigt, dreht ihr Teeglas im Kreis. „Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll.“ Warum? „Weil es ein Paradoxon ist. Ich weiß, wo meine Heimat ist, und dass ich dort nicht hingehen kann. Auch in naher Zukunft nicht.“ Eine Erkenntnis, der sie im Inneren versuche, auszuweichen.

Mit dem Frieden in Deutschland ist der Krieg in der Ukraine für Tetiana Bieliaeva nicht vorbei. Jeden Morgen und jeden Abend informiere sie sich über mehrere Quellen über die aktuelle Lage in ihrer Heimat. Wie es ihr damit geht? „Ich versuche, die Dinge mit einem kühlen Kopf zu sehen.“ Wenn sie die Kriegsnachrichten zu nah an sich ranlasse, ginge sie „kaputt“. Dafür braucht sie keine großen Zahlen ziviler Todesopfer. Jeder einzelne Fall ist für die Kiewerin bereits eine Tragödie.

„Man darf den Krieg in der Ukraine nicht vergessen“

Während bei Bieliaeva der Ukraine-Liveticker weiterläuft, waren die Kriegsberichte in unseren Abendnachrichten und Tageszeitungen oft schon nach hinten gerutscht, bis die vermuteten Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha das Thema wieder nach vorne schoben. Ob sie Angst hat, dass sich die Menschen irgendwann an den Ausnahmezustand gewöhnen? „Mir ist klar, dass es auch andere Nachrichten gibt. Aber solange Menschen in der Ukraine getötet werden, darf man den Krieg nicht vergessen.“ Damit das nicht passiert, geht Bieliaeva regelmäßig am Sonntag auf den Neumarkt, um mit anderen Ukrainern und Dresdnern für Frieden zu demonstrieren. Das gemeinsame Singen, die gemeinsamen Rufe auf dem Pflaster vor der Frauenkirche zählen für sie neben ihren lachenden Söhnen beim Tischtennis mit zu den schönen Momenten seit der Flucht.

Und dann ist da noch die Fähre, von der die Ukrainerin das Schwärmen beginnt, als ich sie nach ihrem Lieblingsort in Dresden frage. „Ich weiß nicht warum“, sagt Tetiana Bieliaeva mit aufgeregter Stimme, „aber ich finde sie wunderbar. Dass die Menschen sich sammeln, um dann zusammen zum anderen Ufer zu fahren. Das hat irgendwie etwas Behagliches.“

Von Laura Catoni