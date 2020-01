Von der Kontrollsucht des Menschen – „Die Unmöglichen“ im Kulturpalast Dresden

Dresden

Der Mensch liebt Kontrolle. Wir wollen wissen, was morgen und in einem Jahr passiert, bei uns vor der Tür und am liebsten in der ganzen Welt. Und so reißen wir uns um alles, was uns das Gefühl gibt, die Dinge in der Hand zu haben. Die szenische Lesung des Hörspiels „Die Unmöglichen“ von Paul Plamper und Julian Kamphausen im Dresdner Kulturpalast widmete sich einen Abend lang dem menschlichen Drang nach Vorhersagbarkeit, und zwar bereits bevor das Leben begonnen hat.

Drei Erzählungen dreier möglicher Leben

Jan Josef Liefers leitet die erste Szene des Hörspiels ein: Hannah ( Claudia Michelsen) und Gregor Wendt ( Thomas Loibl) haben von der Präimplantationsdiagnostik gehört. Bei dieser werden mehrere Embryonen durch künstliche Befruchtung gezeugt, der gesündeste wird in die Gebärmutter eingepflanzt. Einwände von Freunden, dass es sich hierbei um „Genmanipuliererei“ handle, hält das Paar Wendt nicht davon ab, sich in einer englischen Privatklinik für eine In-Vitro-Fertilisation vorzustellen.

Das Prozedere gleicht einem Restaurantbesuch. „Das sieht ja aus wie ’ne Speisekarte“, sagt Gregor , als er sich die verschiedenen Angebote der Klinik ansieht. Das Angebot, bei dem mehr Krankheiten ausgeschlossen werden, „ist auch nicht viel teurer“. Dank Gregors Samen- und Hannahs Eizellen entstehen für Wendts drei „promising embryos“, wie die britische Arzthelferin sagt.

Neun Monate später. Hannah Wendt schreit sich die Seele aus dem Leib. Ihr Reagenzglas-Baby kommt zur Welt. Welcher der drei Embryonen ihr eingepflanzt wurden, bleibt offen. Und so beginnen drei Erzählungen dreier möglicher Leben.

Möglichkeit Nummer 1: Fabian. Kommt er seinen Eltern nach der Geburt auch noch „so klein“ vor, entpuppt sich der Junge als großes Talent. Die Wendts haben ein Wunderkind. „Der Fabian, der kann einfach alles“, sagt seine Mutter. Der Fabian kann begnadet Klavier spielen, probt ganz ohne Aufforderung und landet in jeder Zeitung. Ein Kind, wie man es sich nur wünschen kann.

Möglichkeit Nummer 2: Max. Ein Brummer, als er zur Welt kommt. „Das ist ein Max“, ist sich Mama Wendt sicher. Strotzend vor körperlicher Kraft, scheint sein Embryo die optimale Wahl gewesen zu sein. Doch anders als Fabian lebt Max nicht nach der Regie seiner Eltern. Er fährt heimlich Gregors Auto, geht nicht zur Uni, für die sein Vater 35.000 Euro bezahlte, und mietet die falsche Wohnung. Die Eigensinnigkeit seines Sohnes treibt Gregor zur Weißglut: „Bestes Genmaterial gleichbedeutend mit größtem Arschloch“, resümiert er die damalige Entscheidung der Ärzte in der englischen Privatklinik.

Möglichkeit Nummer 3: Amelie. Amelie hat Down-Syndrom. All die Kreuzchen zum Ausschluss all der Krankheiten waren umsonst. „Ich verklage die“, wütet Vater Wendt. Die erste Zeit mit Amelie ist zermürbend. „Ich hatte ganz oft das Kissen in der Hand“, sagt ihre Mutter, erschöpft und verzweifelt in Anbetracht eines Lebens mit einem behinderten Kind. Man könnte Amelie ja noch weggeben, zu Leuten, die dafür studiert haben, um sich um Menschen wie sie zu kümmern, überlegt ihr Vater.

Die drei Erzählungen dreier Leben zwingen den Zuschauer zum Fragen. Was ist das Leben eines Embryos wert? Wie würde ich an Stelle der Wendts handeln? Will nicht jeder ein gesundes Baby? Was bedeutet es aus moralischer Sicht, einem Leben keine Chance zu geben, weil es vielleicht mit Down-Syndrom geboren wird? Wie viel Egoismus steckt im eigenen Kinderwunsch?

Dabei füllen die Schauspieler Meret Becker (als Amelie), Ronald Zehrfeld (als Fabian) und Devid Striesow (als Max) die drei hypothetischen Geschichten mit ihren Stimmen und Bewegungen, sodass das nüchterne, einer Konferenz ähnelnde Bühnenbild der Glaubwürdigkeit der Erzählung keinerlei Abbruch tut.

Und Max? Max lebt

Liefers leitet die nächste Szene ein. Sohn Fabian, das vermeintlich perfekte Kind, leidet. Der ständig artikulierte Stolz seiner Eltern erdrückt ihn. Deren Liebe ist groß, doch sie wirkt beinahe schon beliebig, als ginge es eigentlich nicht um ihn. „Ich komme mir vor wie ein Provisorium“, sagt Fabian. Fabian stirbt in jungen Jahren bei einem Autounfall. Seine Mutter Hannah hört am Telefon noch den Aufprall.

Auch Amelies Leben wird nicht lange dauern. Sie hat einen Herzfehler. Wie lange die Medikamente noch helfen werden, ist ungewiss. Amelie fragt ihre Eltern, was sie machen, wenn sie tot sei. Eine Weltreise, mal richtig ausschlafen, sich von ihrer Tochter erholen, antworten Hannah und Gregor. Momente, in denen man als Zuschauer schlucken muss.

Und Max? Max lebt. Er ist gesund und erfolgreich, hat eine Frau und ein Kind. Doch seine Eltern schickt er am Weihnachtsabend nach Hause, sobald diese aufgegessen haben. „Bis nächstes Jahr“, sagt er, verkleidet als Scherz. Und so haben Hannah und Gregor einen Sohn ganz ohne Gendefekt und auch ganz ohne Beziehung zu diesem.

Letzte Szene. Zurück in England. Hannah Wendt bekommt jeden Moment den befruchteten Embryo eingepflanzt. Die Ärzte haben ein Leben ausgewählt. Die anderen beiden bleiben – wie es der Titel sagt – die Unmöglichen, nur Geschichten, die hätten passieren können.

Nächster Termin: 14.02., 19 Uhr

Karten: ab 46 Euro

Von Laura Catoni